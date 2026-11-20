La oferta incluye pachatas a la llama a $20.000 y empanadas a $10.000 la media docena y $20.000 la docena. Para quienes prefieren carnes, el sándwich de vacío cuesta $18.000, el de punta de espalda $20.000 y la versión de punta de espalda a la llama llega a $23.000.

Variadas son las propuestas para compartir. El chivo a la estaca se ofrece a $20.000 para dos personas, mientras que una parrillada completa para tres cuesta $60.000. El asado para dos, con costillas, carne y ensalada, ronda los $60.000.

También hay alternativas para quienes buscan opciones vegetarianas o sin TACC. En distintos puestos se pueden encontrar pizzas, empanadas y sándwiches adaptados a estas preferencias alimentarias, con precios que oscilan entre los $8.000 y los $12.000.

Bebidas, cerveza y tragos

La oferta se completa con bebidas sin alcohol, cerveza y tragos. Las gaseosas de 500 mililitros cuestan entre $6.000 y $8.000, mientras que una botella de agua se consigue a $5.000. En los puestos también hay helados, con una bocha a $3.500 y dos por $5.000.

En el caso de las bebidas alcohólicas, se entregan en vasos para consumir dentro del predio, sin permitir el ingreso o consumo en latas y botellas. Una lata de cerveza de 710 mililitros cuesta alrededor de $9.000, mientras que las botellas de vidrio de un litro se ubican entre $13.000 y $15.000. El fernet preparado se vende a $12.000.

Para pagar, los puestos aceptan efectivo y transferencias mediante billeteras virtuales. Algunos también cuentan con terminales para tarjetas de débito y crédito. Además, cada stand gastronómico dispone de un código QR de acceso libre a WiFi, una herramienta pensada para facilitar los pagos digitales.

La Fiesta Nacional del Sol continúa hasta el domingo 22 de noviembre en el predio del Estadio San Juan del Bicentenario y el Velódromo Vicente Chancay. La cobertura completa de la fiesta se puede seguir a través de la programación de Canal 8.