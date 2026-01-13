Con el objetivo de fortalecer la seguridad y la capacidad de respuesta ante situaciones críticas en zonas de difícil acceso, se concretó la instalación de cuatro tótems de emergencia en el Paso Internacional de Agua Negra, una obra estratégica para la provincia de San Juan. El proyecto fue desarrollado de manera conjunta por San Juan Innova, dependiente del Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda, y el Ministerio de Minería, en el marco de políticas orientadas al desarrollo territorial con fondos provenientes del sector minero.
Instalaron tótems de emergencia en el Paso Agua Negra
Los equipos funcionan con paneles solares y baterías, lo que asegura su funcionamiento continuo incluso frente a las condiciones climáticas adversas propias de la alta montaña.