Instalaron tótems de emergencia en el Paso Agua Negra

En materia de seguridad y control, los tótems incorporan lectores de patentes, ampliando las capacidades de vigilancia y seguimiento del tránsito, lo que contribuye a la prevención de incidentes y al control integral del paso internacional.

La ubicación de los dispositivos fue planificada estratégicamente a lo largo del corredor. Desde Guardia Vieja hasta el primer tótem, situado en el segundo mirador, hay aproximadamente 14 kilómetros. El segundo se encuentra a 18 kilómetros, en el portal del futuro túnel de Agua Negra; el tercero, a 9,8 kilómetros del anterior; y el cuarto, a 11 kilómetros, en el límite internacional entre Argentina y Chile.

El director de San Juan Innova, Patricio Gutiérrez, destacó que durante 2026 se continuará ampliando esta red de seguridad, con el objetivo de alcanzar un total de veinte tótems en distintos puntos de la provincia, incluyendo parques urbanos y departamentos mineros.

La obra se financia mediante un esquema de aportes conjuntos entre fondos mineros destinados al desarrollo comunitario y recursos de San Juan Innova, reflejando una política de cooperación interministerial orientada a mejorar la infraestructura, la seguridad y la calidad de vida.

Con esta intervención, San Juan avanza en la consolidación del Paso de Agua Negra como un corredor internacional más seguro, conectado y preparado para responder ante emergencias, fortaleciendo la integración regional y la protección de quienes transitan por esta zona clave.