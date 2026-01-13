"
Instalaron tótems de emergencia en el Paso Agua Negra

Los equipos funcionan con paneles solares y baterías, lo que asegura su funcionamiento continuo incluso frente a las condiciones climáticas adversas propias de la alta montaña.

Con el objetivo de fortalecer la seguridad y la capacidad de respuesta ante situaciones críticas en zonas de difícil acceso, se concretó la instalación de cuatro tótems de emergencia en el Paso Internacional de Agua Negra, una obra estratégica para la provincia de San Juan. El proyecto fue desarrollado de manera conjunta por San Juan Innova, dependiente del Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda, y el Ministerio de Minería, en el marco de políticas orientadas al desarrollo territorial con fondos provenientes del sector minero.

Los dispositivos incorporan tecnología de última generación que permite la comunicación inmediata ante emergencias. Cada tótem cuenta con botón de auxilio, cámaras de seguridad con monitoreo remoto e internet satelital, garantizando asistencia rápida tanto para viajeros como para transportistas y trabajadores que transitan por la zona.

Una de las principales características del sistema es su autonomía operativa. Los equipos funcionan con paneles solares y baterías, lo que asegura su funcionamiento continuo incluso frente a las condiciones climáticas adversas propias de la alta montaña. Además, su estructura fue diseñada para resistir temperaturas extremas, fuertes vientos y cambios climáticos frecuentes.

En materia de seguridad y control, los tótems incorporan lectores de patentes, ampliando las capacidades de vigilancia y seguimiento del tránsito, lo que contribuye a la prevención de incidentes y al control integral del paso internacional.

La ubicación de los dispositivos fue planificada estratégicamente a lo largo del corredor. Desde Guardia Vieja hasta el primer tótem, situado en el segundo mirador, hay aproximadamente 14 kilómetros. El segundo se encuentra a 18 kilómetros, en el portal del futuro túnel de Agua Negra; el tercero, a 9,8 kilómetros del anterior; y el cuarto, a 11 kilómetros, en el límite internacional entre Argentina y Chile.

El director de San Juan Innova, Patricio Gutiérrez, destacó que durante 2026 se continuará ampliando esta red de seguridad, con el objetivo de alcanzar un total de veinte tótems en distintos puntos de la provincia, incluyendo parques urbanos y departamentos mineros.

La obra se financia mediante un esquema de aportes conjuntos entre fondos mineros destinados al desarrollo comunitario y recursos de San Juan Innova, reflejando una política de cooperación interministerial orientada a mejorar la infraestructura, la seguridad y la calidad de vida.

Con esta intervención, San Juan avanza en la consolidación del Paso de Agua Negra como un corredor internacional más seguro, conectado y preparado para responder ante emergencias, fortaleciendo la integración regional y la protección de quienes transitan por esta zona clave.

