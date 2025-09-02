"
Recargos indebidos: qué dice Defensa al Consumidor y cómo reclamar

Aumentan las denuncias respecto a recargos en pagos electrónicos y jubilados hallan cobros no autorizados en sus cuentas; Defensa al Consumidor explicó cómo actuar.

En San Juan, numerosos consumidores han reportado cobros indebidos en comercios y entidades financieras, principalmente asociados a pagos electrónicos y movimientos de jubilados. La problemática incluye recargos por pagos con tarjeta de crédito en un solo pago, tarjetas de débito y transferencias, así como cargos no contratados en cuentas de adultos mayores.

Según la ley de recargo cero, los comercios no pueden aplicar un cargo adicional cuando el pago con tarjeta de crédito se realiza en un solo pago, ni con tarjeta de débito o transferencia. A pesar de esto, muchos locales, especialmente comercios barriales, siguen aplicando cobros extras a los consumidores.

El procedimiento recomendado para quienes detectan un recargo indebido es solicitar factura o comprobante del pago y presentar la denuncia en Defensa al Consumidor, donde se toman las actas correspondientes. En casos de reincidencia, los comercios pueden ser sancionados con multas.

“Para que una persona trabaje en una denuncia con prueba, debe pagar el recargo y llevarlo a la Defensa del Consumidor para que se realice la denuncia directamente. Así los inspectores pueden actuar de forma inmediata”, explicó a sanjuan8.com, Fabiana Carrizo, directora de Defensa al Consumidor.

Otro sector afectado son los jubilados, quienes frecuentemente encuentran cobros no solicitados en sus cuentas, principalmente seguros o costos vinculados a tarjetas de débito. “Los cobros indebidos están en seguros, en las impresiones de tarjetas, en los plásticos. Los jubilados deben revisar los últimos movimientos de sus cuentas”, señaló Carrizo. Ante estos casos, la recomendación es solicitar reintegros y la baja inmediata de servicios no contratados.

Concientización y educación del consumidor

La directora destacó el programa “Conocé tu Derecho”, una iniciativa que permite a los sanjuaninos denunciar irregularidades mediante un código QR. “Los ciudadanos pueden denunciar, sea por entradas a shows o por recargos indebidos o cobros irregulares, entre otras cosas. Esto ha incrementado notablemente el número de denuncias recibidas”, afirmó Carrizo.

Por último, la funcionaria insistió en la importancia de que los consumidores conozcan sus derechos: “Siempre decimos y remarcamos que existe una ley. Cuando hay leyes y normas se deben respetar. Nosotros ya estuvimos en la etapa de concientizar al comercio y ahora, el que no entendió, trabajamos directamente con las actas de infracción.”

Por Gabriel Rotter.

