Realizaron un relevamiento científico en el Área Natural Protegida La Ciénaga

La actividad contó con la participación de personal técnico de la Secretaría de Ambiente, junto a docentes, investigadores y estudiantes de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y del CONICET. Durante la jornada se realizó un exhaustivo relevamiento del área, con especial atención en las zonas de acceso a distintas formaciones geológicas que afloran en el sitio, información fundamental para planificar acciones de conservación y promover un uso responsable del territorio.

Desde una perspectiva ambiental, se destacó la importancia de generar conocimiento científico aplicado a la gestión del área protegida. La visita se enmarcó en un proyecto de tesis de Licenciatura en Biología y en una beca de investigación de la UNSJ, orientados al estudio del alto valor paleontológico y geológico del lugar, que incluye registros de huellas, vertebrados, micropaleontología, así como procesos sedimentológicos y estructurales.