"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > relevamiento

Realizaron un relevamiento científico en el Área Natural Protegida La Ciénaga

La iniciativa tuvo como objetivo fortalecer la conservación del patrimonio natural y mejorar la gestión ambiental basada en evidencia científica.

La Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a través de la Dirección de Conservación, llevó adelante un relevamiento ambiental y científico en el Área Natural Protegida La Ciénaga, ubicada en la localidad de Huaco, departamento Jáchal. La iniciativa tuvo como objetivo fortalecer la conservación del patrimonio natural y mejorar la gestión ambiental basada en evidencia científica.

La actividad contó con la participación de personal técnico de la Secretaría de Ambiente, junto a docentes, investigadores y estudiantes de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y del CONICET. Durante la jornada se realizó un exhaustivo relevamiento del área, con especial atención en las zonas de acceso a distintas formaciones geológicas que afloran en el sitio, información fundamental para planificar acciones de conservación y promover un uso responsable del territorio.

Desde una perspectiva ambiental, se destacó la importancia de generar conocimiento científico aplicado a la gestión del área protegida. La visita se enmarcó en un proyecto de tesis de Licenciatura en Biología y en una beca de investigación de la UNSJ, orientados al estudio del alto valor paleontológico y geológico del lugar, que incluye registros de huellas, vertebrados, micropaleontología, así como procesos sedimentológicos y estructurales.

Te puede interesar...

Asimismo, se avanzó en la identificación de información preliminar para el diseño de futuros proyectos de investigación, que podrían ser financiados por el Gobierno de la Provincia y la UNSJ. Estas iniciativas buscan dar respuesta a necesidades concretas del Área Natural Protegida La Ciénaga y de la Secretaría de Ambiente, integrando ciencia, gestión ambiental y desarrollo local.

Desde la Secretaría de Ambiente destacaron que este tipo de acciones permite revalorizar el patrimonio natural, cultural y turístico de la zona con un sólido respaldo científico, al tiempo que fortalece el vínculo entre el Estado, la universidad y las comunidades locales. De este modo, se promueve una conservación activa y sostenible, atendiendo tanto a la preservación ambiental como a las demandas de pobladores y visitantes.

Temas

Te puede interesar