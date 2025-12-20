La Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a través de la Dirección de Conservación, llevó adelante un relevamiento ambiental y científico en el Área Natural Protegida La Ciénaga, ubicada en la localidad de Huaco, departamento Jáchal. La iniciativa tuvo como objetivo fortalecer la conservación del patrimonio natural y mejorar la gestión ambiental basada en evidencia científica.
Realizaron un relevamiento científico en el Área Natural Protegida La Ciénaga
La iniciativa tuvo como objetivo fortalecer la conservación del patrimonio natural y mejorar la gestión ambiental basada en evidencia científica.