Realizarán un simulacro de sismo e incendio en el Penal de Chimbas

La actividad forma parte de las acciones periódicas de prevención y capacitación destinadas tanto al personal penitenciario como a las personas privadas de la libertad, con el objetivo de fortalecer los protocolos de actuación ante emergencias.

Desde la institución destacaron la importancia de informar con anticipación a la comunidad, especialmente a los vecinos de las zonas cercanas, para evitar preocupación o confusión durante el ejercicio. Se advirtió que podrían registrarse sonidos, movimientos o situaciones inusuales, propias del simulacro.