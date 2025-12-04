El Servicio Penitenciario Provincial comunicó a toda la sociedad que este jueves 4 de diciembre, a partir de las 18 horas, se realizará un simulacro de sismo e incendio en el Complejo Penitenciario de Chimbas.
Realizarán un simulacro de sismo e incendio en el Penal de Chimbas
Informaron que el mismo se realizará este jueves, desde las 18. Desde la institución destacaron la importancia de informar con anticipación a la comunidad, especialmente a los vecinos de las zonas cercanas, para evitar preocupación.