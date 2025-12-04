"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Penal

Realizarán un simulacro de sismo e incendio en el Penal de Chimbas

Informaron que el mismo se realizará este jueves, desde las 18. Desde la institución destacaron la importancia de informar con anticipación a la comunidad, especialmente a los vecinos de las zonas cercanas, para evitar preocupación.

El Servicio Penitenciario Provincial comunicó a toda la sociedad que este jueves 4 de diciembre, a partir de las 18 horas, se realizará un simulacro de sismo e incendio en el Complejo Penitenciario de Chimbas.

La actividad forma parte de las acciones periódicas de prevención y capacitación destinadas tanto al personal penitenciario como a las personas privadas de la libertad, con el objetivo de fortalecer los protocolos de actuación ante emergencias.

Desde la institución destacaron la importancia de informar con anticipación a la comunidad, especialmente a los vecinos de las zonas cercanas, para evitar preocupación o confusión durante el ejercicio. Se advirtió que podrían registrarse sonidos, movimientos o situaciones inusuales, propias del simulacro.

Te puede interesar...

El Servicio Penitenciario solicitó a los residentes no alarmarse y agradeció la comprensión y colaboración de la ciudadanía, remarcando que este tipo de prácticas contribuye directamente a mejorar la seguridad dentro y fuera del establecimiento.

Con este comunicado, las autoridades buscan garantizar que la población esté debidamente informada y preparada ante el desarrollo de estas acciones preventivas.

Temas

Te puede interesar