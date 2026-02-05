Nuevo robo con boquete: entraron por el techo y desvalijaron una casa

Al regresar durante la mañana, la mujer encontró la vivienda violentada. Según relató, los delincuentes realizaron un boquete en el techo de uno de los dormitorios y, además, forzaron el portón de ingreso, pese a que la propiedad cuenta con cierre perimetral.

Del interior sustrajeron numerosos elementos, entre ellos juegos de sábanas de dos plazas, un espejo de gran tamaño, un bolso de bebé, mochilas con útiles escolares, un aire acondicionado completo, un televisor de 42 pulgadas marca TCL, una pava eléctrica, un parlante y una garrafa de 15 kilos.

Tras la denuncia, el caso quedó en manos de la UFI Delitos contra la Propiedad, bajo la calificación de robo agravado por efracción. El ayudante fiscal de turno, Alejandro Díaz, ordenó la realización de la denuncia formal, inspección ocular, croquis del lugar, relevamiento de cámaras de seguridad y un informe técnico con registro fotográfico.

La investigación quedó a cargo del personal del Comando Radioeléctrico de Rawson, que trabaja para identificar a los autores y reconstruir el recorrido previo y posterior al robo.

Un caso que se suma a otro golpe reciente

El episodio volvió a encender las alarmas en el departamento, ya que se produjo apenas días después de otro robo cometido con una modalidad similar en Villa Krause. En ese hecho, delincuentes ingresaron a un comercio tras realizar un boquete y se llevaron cerca de 300 pares de zapatillas, en un golpe que demandó tiempo, logística y planificación.

image

La coincidencia en la forma de ingreso, el corto lapso entre ambos hechos y la cercanía geográfica abrieron una línea de investigación concreta para los investigadores.

image

La principal hipótesis

Fuentes vinculadas a la causa indicaron que se analiza la posible actuación de un mismo grupo delictivo especializado en este tipo de robos, que seleccionaría objetivos sin ocupantes permanentes o con baja circulación.

La técnica del boquete permitiría evitar accesos visibles y reducir las posibilidades de ser detectados durante el ingreso, lo que refuerza la sospecha de un accionar organizado.

Por el momento, no hay personas detenidas ni imputadas, y la hipótesis de conexión entre ambos ataques aún no está confirmada. Sin embargo, ya forma parte de las líneas de trabajo abiertas por la Policía y la Fiscalía para intentar identificar a los responsables.