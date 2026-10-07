Quiénes siguen en carrera tras el primer examen del concurso judicial

La primera evaluación buscó medir la capacidad de los aspirantes para escribir correctamente un texto jurídico. Cada participante debió completar 100 palabras en un máximo de cuatro minutos, respetando los requisitos establecidos para superar la instancia.

La evaluación se realiza de manera escalonada debido a la cantidad de personas que participan. En la Primera Circunscripción, los exámenes tienen lugar en la Sede Académica del Poder Judicial, ubicada en el Club Sirio Libanés. Los aspirantes de la Segunda Circunscripción rinden en Jáchal.

El primer dato que dejó el concurso fue la cantidad de personas que finalmente se presentó: cuatro de cada diez convocados no asistieron a rendir.

Entre quienes sí fueron, el resultado fue considerablemente mejor. Casi siete de cada diez lograron superar la prueba y mantienen la posibilidad de continuar en el proceso de selección.

Superada la dactilografía, los aspirantes deberán atravesar una prueba de ortografía, un curso virtual obligatorio compuesto por nueve módulos, un examen de conocimientos teóricos y una entrevista personal.

La evaluación teórica será otro de los grandes filtros. Tendrá 100 preguntas y los participantes deberán responder correctamente al menos 71 para aprobarla, con un tiempo máximo de 75 minutos.

Recién después de atravesar todas esas instancias quedarán definidos quienes estén en condiciones de integrar el orden de mérito para futuros cargos.

El concurso actual también se diferencia por la cantidad de personas que buscan ingresar al Poder Judicial. En el proceso realizado en 2022 se habían registrado alrededor de 9.955 aspirantes.

Esta vez, la cifra llegó a 12.293, lo que representa más de 2.300 inscriptos adicionales.

El concurso fue convocado este año luego de que la Corte de Justicia dejara sin efecto el proceso realizado en 2022. El nuevo llamado tiene como objetivo generar un orden de mérito para cubrir futuros puestos de planta permanente en áreas administrativas y técnicas.

Por ahora, el primer filtro ya quedó atrás. Para los aspirantes que aprobaron, la carrera continúa; para el resto, el concurso terminó antes de lo esperado.