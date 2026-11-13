Ingreso al Poder Judicial: el examen teórico comienza el 18 de noviembre

A esta instancia del concurso podrán acceder las personas que aprobaron las pruebas de Dactilografía, Ortografía y el Curso Virtual, Obligatorio, Asincrónico y Autogestionado, correspondiente a la Primera Circunscripción Judicial, incluyendo a las personas con discapacidad.

La prueba de Conocimientos Teóricos consiste en responder cien (100) preguntas, con un sistema de respuestas de múltiple opción (múltiple choice). Para aprobar este examen él/la postulante deberá, en un lapso de 75 minutos, contestar correctamente como mínimo 71 preguntas.