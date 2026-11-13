El Poder Judicial de San Juan, a través de la Dirección de Recursos Humanos, informa que la cuarta etapa del Concurso de Aspirantes para Ingresar al Poder Judicial de San Juan, correspondiente a la Prueba de Conocimientos Teóricos, se desarrollará desde el miércoles 18 de noviembre, hasta el martes 1 de diciembre.
Ingreso al Poder Judicial: el examen teórico comienza el 18 de noviembre
Desde el próximo 18 y hasta el 1 de diciembre, están habilitados para rendir el último examen los 2.645 aspirantes a ingresar al Poder Judicial. Cronograma Completo.