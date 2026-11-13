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Ingreso al Poder Judicial: el examen teórico comienza el 18 de noviembre

Desde el próximo 18 y hasta el 1 de diciembre, están habilitados para rendir el último examen los 2.645 aspirantes a ingresar al Poder Judicial. Cronograma Completo.

El Poder Judicial de San Juan, a través de la Dirección de Recursos Humanos, informa que la cuarta etapa del Concurso de Aspirantes para Ingresar al Poder Judicial de San Juan, correspondiente a la Prueba de Conocimientos Teóricos, se desarrollará desde el miércoles 18 de noviembre, hasta el martes 1 de diciembre.

A esta instancia del concurso podrán acceder las personas que aprobaron las pruebas de Dactilografía, Ortografía y el Curso Virtual, Obligatorio, Asincrónico y Autogestionado, correspondiente a la Primera Circunscripción Judicial, incluyendo a las personas con discapacidad.

La prueba de Conocimientos Teóricos consiste en responder cien (100) preguntas, con un sistema de respuestas de múltiple opción (múltiple choice). Para aprobar este examen él/la postulante deberá, en un lapso de 75 minutos, contestar correctamente como mínimo 71 preguntas.

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Los cronogramas para la cuarta instancia están publicados en la página web institucional del Poder Judicial www.jussanjuan.gov.ar.

Se recuerda que los aspirantes deben presentarse 15 minutos antes del turno fijado y deberán asistir con el DNI a la Sede Académica Judicial (Club Sirio Libanés), Entre Ríos 33 Sur, Capital.

CRONOGRAMA COMPLETO DEL EXAMEN

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