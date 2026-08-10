Este jueves Diputados podría aprobar el acuerdo con Vicuña por US$250 millones

Ahora, la principal definición pasa por la posibilidad de que el convenio sea tratado sobre taba este jueves, lo que permitiría acelerar los tiempos y llegar directamente a una votación. La decisión sobre esta modalidad de tratamiento podría quedar definida entre hoy y mañana.

El presidente de la Cámara de Diputados y vicegobernador, Fabián Martín, explicó en diálogo con Radio Sarmiento que: "Queremos que cada diputado lo analice, pero buscamos la vía más rápida para su aprobación”, señaló Martín.

El vicegobernador aclaró que, al tratarse de un convenio, los diputados deberán votar por su aprobación o rechazo, ya que el contenido del acuerdo no puede ser modificado durante la sesión.

Por eso, Martín insistió en la importancia de que cada legislador estudie previamente el proyecto, que ya se encuentra en poder de la Cámara desde la semana pasada.

El acuerdo contempla que San Juan reciba US$250 millones destinados exclusivamente a financiar obras estratégicas de infraestructura, varios años antes de que comience la etapa de producción del proyecto minero.

Así será la obra de Ruta 40 Norte financiada con fondos del acuerdo Vicuña

El mecanismo representa un hecho inédito para la provincia: por primera vez una empresa minera realizará un aporte económico directo antes de iniciar la explotación.

En este contexto, el convenio es considerado de especial importancia para San Juan y su tratamiento legislativo podría resolverse rápidamente.

Si finalmente la Cámara decide avanzar con el tratamiento sobre tablas, este jueves los diputados podrían convertir en ley la aprobación del acuerdo y habilitar así el desembolso de los US$250 millones previstos para infraestructura.