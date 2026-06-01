Aclaran el estado del bebé que fue hospitalizado por contacto con cocaína

Esa situación motivó la inmediata intervención médica, policial y judicial. Sin embargo, con el avance de las pericias y los controles clínicos, los profesionales descartaron que el niño hubiera tragado los paquetes o consumido la sustancia.

Además, un médico legista que intervino en la causa constató que el menor no presentaba lesiones ni signos compatibles con violencia o maltrato, por lo que desde la Unidad Fiscal de Investigación CAVIG no se dispusieron medidas judiciales más graves vinculadas a la integridad física del niño.

Con ese panorama, los médicos resolvieron otorgarle el alta luego de mantenerlo en observación y verificar su evolución favorable.

De esta manera, la investigación tomó otro rumbo. Una vez descartado un riesgo sanitario para el menor, el foco quedó centrado en determinar cómo llegó la cocaína al lugar donde, según la familia, fue encontrada por el niño.

Por tratarse de estupefacientes, las actuaciones vinculadas al hallazgo de la droga fueron remitidas a la Justicia Federal, que ahora deberá establecer el origen de la sustancia y si existió algún delito relacionado con la tenencia o comercialización de narcóticos.