Luego de la preocupación que generó el caso de un bebé de un año y medio que ingresó de urgencia al sistema de salud tras haber tenido contacto con cocaína, fuentes vinculadas a la investigación confirmaron a sanJuan8.com que los estudios médicos descartaron que el menor hubiera ingerido la sustancia y que tampoco presentaba lesiones físicas.
Aclaran el estado del bebé que fue hospitalizado por contacto con cocaína
El menor de un año y medio fue dado de alta tras permanecer en observación. Los estudios descartaron que hubiera ingerido cocaína y la investigación ahora apunta al origen de la droga hallada.