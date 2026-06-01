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Aclaran el estado del bebé que fue hospitalizado por contacto con cocaína

El menor de un año y medio fue dado de alta tras permanecer en observación. Los estudios descartaron que hubiera ingerido cocaína y la investigación ahora apunta al origen de la droga hallada.

Luego de la preocupación que generó el caso de un bebé de un año y medio que ingresó de urgencia al sistema de salud tras haber tenido contacto con cocaína, fuentes vinculadas a la investigación confirmaron a sanJuan8.com que los estudios médicos descartaron que el menor hubiera ingerido la sustancia y que tampoco presentaba lesiones físicas.

El episodio ocurrió el viernes pasado, cuando sus padres, una joven de 23 años y un hombre de 21, lo trasladaron inicialmente al Hospital de Angaco y posteriormente al Hospital Rawson para una evaluación más completa.

Según relataron los progenitores, el pequeño se encontraba jugando en la vereda de su vivienda, ubicada en Villa El Salvador, cuando advirtieron que tenía en la boca una bolsa que contenía pequeños envoltorios con una sustancia que luego fue identificada como cocaína. De acuerdo con su versión, lograron retirarle el elemento antes de llegar al centro asistencial, aunque en un primer momento existía incertidumbre sobre si había alcanzado a ingerir parte de la droga o alguno de los envoltorios.

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Esa situación motivó la inmediata intervención médica, policial y judicial. Sin embargo, con el avance de las pericias y los controles clínicos, los profesionales descartaron que el niño hubiera tragado los paquetes o consumido la sustancia.

Además, un médico legista que intervino en la causa constató que el menor no presentaba lesiones ni signos compatibles con violencia o maltrato, por lo que desde la Unidad Fiscal de Investigación CAVIG no se dispusieron medidas judiciales más graves vinculadas a la integridad física del niño.

Con ese panorama, los médicos resolvieron otorgarle el alta luego de mantenerlo en observación y verificar su evolución favorable.

De esta manera, la investigación tomó otro rumbo. Una vez descartado un riesgo sanitario para el menor, el foco quedó centrado en determinar cómo llegó la cocaína al lugar donde, según la familia, fue encontrada por el niño.

Por tratarse de estupefacientes, las actuaciones vinculadas al hallazgo de la droga fueron remitidas a la Justicia Federal, que ahora deberá establecer el origen de la sustancia y si existió algún delito relacionado con la tenencia o comercialización de narcóticos.

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