Los Azules presentó avances del proyecto y su plan de desarrollo a proveedores mineros

Durante las presentaciones, la empresa brindó información detallada sobre los resultados de la temporada 2025-2026, incluyendo cifras de empleo local, volumen de contratos vigentes con proveedores del departamento y de la provincia, y los montos de inversión ejecutados durante el período.

Asimismo, se informó que el proyecto se encuentra a la espera de la aprobación de permisos sectoriales por parte del Gobierno de San Juan, una instancia administrativa considerada clave para mantener el cronograma previsto y avanzar en las oportunidades de trabajo y desarrollo asociadas a la iniciativa.

Las reuniones contaron además con la participación de Emilio Miranda, del área Comercial y Logística; Mario Hernández, de Sustentabilidad; Alfredo Sánchez, de Finanzas; Rodolfo Ovalles, de Legales y Asuntos Institucionales; y Juan Carlos Caparrós, responsable de Construcción del Proyecto.

En ese marco, la gerencia presentó un panorama general de la estrategia de ejecución para las próximas fases del proyecto, previstas entre 2026 y 2031. La exposición incluyó información sobre plazos orientativos para el inicio de obras, la escala proyectada de actividad constructiva y las oportunidades de participación para empresas y trabajadores locales.

Desde la compañía señalaron que estas reuniones forman parte de una política de relacionamiento comunitario que Los Azules sostiene desde sus inicios y que contempla canales permanentes de comunicación con la comunidad, autoridades gubernamentales y el sector privado de Calingasta.

La empresa reafirmó además su compromiso de continuar informando sobre la evolución del proyecto y de sostener estos espacios de diálogo a medida que se aproximan las etapas de mayor actividad constructiva.