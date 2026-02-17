Proyecto Vicuña: anuncian USD 18.000 millones y Orrego destacó el impacto

image

El anuncio se dio luego de que la empresa Vicuña Corp. presentara los resultados de su Evaluación Económica Preliminar (PEA), que integra por primera vez una visión técnica unificada de los depósitos Josemaría y Filo del Sol bajo un mismo proyecto.

Según el informe, el Proyecto Vicuña es un activo estratégico de cobre, oro y plata, ubicado en la cordillera de los Andes, en territorio sanjuanino y en el límite con Chile. La iniciativa contempla un desarrollo por etapas, con una planificación progresiva de infraestructura y producción.

La primera etapa se enfocará en el depósito Josemaría, con una mina a cielo abierto y una planta concentradora preparada para futuras expansiones, con el objetivo de acelerar la producción inicial y generar flujo de caja temprano.

La segunda etapa prevé el desarrollo de los recursos de óxidos de Filo del Sol y la instalación de una planta para la recuperación de minerales, ampliando la capacidad productiva y removiendo la capa de óxidos sobre los sulfuros.

En tanto, la tercera etapa contempla la expansión de la planta concentradora y el desarrollo del depósito de sulfuros de Filo del Sol, con una capacidad proyectada de hasta 293.000 toneladas por día. Esta fase incluirá infraestructura estratégica tercerizada, como una planta desalinizadora, un sistema de transporte de concentrado y una planta de tratamiento.

Desde la empresa y el Gobierno provincial señalaron que la Evaluación Económica Preliminar representa un hito clave para avanzar hacia una decisión de sanción del proyecto hacia fin de año. En ese marco, se prevé desplegar un capex inicial de USD 7.000 millones para la Etapa 1, a partir de 2027, con la primera producción estimada para 2030.

El Ejecutivo provincial destacó que este proceso se enmarca en una estrategia de desarrollo minero responsable, con foco en la generación de empleo, el cuidado ambiental y la consolidación de la actividad como motor económico para San Juan.