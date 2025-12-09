Presupuesto 2026: obra pública, servicios esenciales y realismo fiscal
El gobernador Marcelo Orrego confirmó que esta semana ingresará a Diputados el Presupuesto 2026, estimado en $3 billones y centrado en salud, educación, seguridad y obra pública.
El gobernador Marcelo Orrego confirmó que el Presupuesto Provincial 2026, estimado en $3 billones, será enviado esta semana a la Cámara de Diputados. La presentación se dará en un contexto de reorganización financiera del Estado y con la decisión política de sostener obras estratégicas y servicios esenciales en toda la provincia.
Según señaló el mandatario, el proyecto mantiene como prioridad “las áreas sensibles para la familia sanjuanina”, entre ellas salud, educación y seguridad, que seguirán encabezando la asignación de recursos.
El esquema de gastos y recursos prevé garantizar el funcionamiento del Estado sin afectar sectores críticos. El Gobierno incorporó además políticas vinculadas a la economía del conocimiento y la innovación, con la intención de fortalecer el crecimiento productivo y tecnológico de San Juan.
El presupuesto contempla también el acompañamiento al crecimiento demográfico y económico mediante infraestructura que mejore la calidad de vida en los distintos departamentos.
Obra pública y viviendas como eje 2026
Uno de los puntos más destacados es la continuidad de la obra pública. Orrego recordó que en 2024 se entregarán más de 1.400 viviendas, mientras que el objetivo para el año próximo es superar las 1.700 unidades habitacionales.
A esto se suman inversiones en hospitales, escuelas, rutas y caminos, consideradas parte del núcleo de infraestructura que la provincia buscará sostener y ampliar en 2026.
Desde el Ejecutivo aseguran que el proyecto fue diseñado con realismo fiscal, contemplando obligaciones salariales, programas sociales, funcionamiento hospitalario, financiamiento educativo y apoyo al sector productivo, especialmente en rubros tecnológicos y de valor agregado.
Las obras viales y los servicios básicos también forman parte de los pilares del texto que será debatido en la Legislatura, con la intención de sostener proyectos en marcha y avanzar con mejoras estructurales en distintos departamentos.
El debate legislativo que definirá 2026
El envío del Presupuesto abre ahora la etapa política y técnica que definirá el funcionamiento del Estado provincial durante 2026. Los diputados deberán analizar metas de recaudación, distribución de fondos entre ministerios, municipios y organismos autárquicos.
Para Orrego, el Presupuesto será una herramienta para reafirmar el rumbo de su gestión: un plan que no se limitará al cálculo de recursos, sino que ordenará su segundo año al frente de la provincia.