Presupuesto 2026: obra pública, servicios esenciales y realismo fiscal

image

El presupuesto contempla también el acompañamiento al crecimiento demográfico y económico mediante infraestructura que mejore la calidad de vida en los distintos departamentos.

Obra pública y viviendas como eje 2026

Uno de los puntos más destacados es la continuidad de la obra pública. Orrego recordó que en 2024 se entregarán más de 1.400 viviendas, mientras que el objetivo para el año próximo es superar las 1.700 unidades habitacionales.

A esto se suman inversiones en hospitales, escuelas, rutas y caminos, consideradas parte del núcleo de infraestructura que la provincia buscará sostener y ampliar en 2026.

Desde el Ejecutivo aseguran que el proyecto fue diseñado con realismo fiscal, contemplando obligaciones salariales, programas sociales, funcionamiento hospitalario, financiamiento educativo y apoyo al sector productivo, especialmente en rubros tecnológicos y de valor agregado.

Las obras viales y los servicios básicos también forman parte de los pilares del texto que será debatido en la Legislatura, con la intención de sostener proyectos en marcha y avanzar con mejoras estructurales en distintos departamentos.

El debate legislativo que definirá 2026

El envío del Presupuesto abre ahora la etapa política y técnica que definirá el funcionamiento del Estado provincial durante 2026. Los diputados deberán analizar metas de recaudación, distribución de fondos entre ministerios, municipios y organismos autárquicos.

Para Orrego, el Presupuesto será una herramienta para reafirmar el rumbo de su gestión: un plan que no se limitará al cálculo de recursos, sino que ordenará su segundo año al frente de la provincia.