Dos cámaras, dos visiones y una vieja interna: el comercio sanjuanino en llamas

Para Quiroga, el razonamiento detrás del pedido de adelantamiento tiene una falla de base. Sostiene que los primeros días del mes ya tienen venta asegurada porque la gente cobra, tanto en el sector público como en el privado. El verdadero desafío del comercio, según explica, es sostener el movimiento económico en la segunda quincena, cuando el dinero escasea y el consumo se frena. "Los primeros días se vende sí o sí porque la gente tiene dinero en el bolsillo. El tema es tratar de vender cuando no hay plata, y eso es del 15 para adelante", planteó.

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Bajo esa lógica, mantener el Día del Padre para el fin de semana del 20 y 21 de junio no es capricho: es estrategia. Una estrategia que, además, ya está planificada con meses de anticipación. Quiroga explicó que las fechas comerciales no se improvisan: se trabajan en conjunto con acuerdos bancarios, descuentos, financiamiento en cuotas y sorteos que requieren tiempo de organización. "Nosotros trabajamos con anticipación viendo qué estrategia de venta vamos a aplicar no solamente para el Día del Padre, sino también para el Día del Niño, el Día de la Madre y todas las fechas comerciales del año", señaló.

Y remató con ironía: "Si hay que adelantar el Día del Padre, adelantemos también fin de año, el Día del Niño, el Día de la Madre. Adelantemos todo, porque eso es lo que necesita el comercio: diferentes actividades para poder seguir vendiendo". La frase no es un chiste: es una crítica directa a lo que considera una decisión tomada sin consenso ni planificación. "Todas las cosas improvisadas salen mal", sentenció.

Desde la Federación Económica de San Juan, el vicepresidente del Sector Comercio, Carlos Iramain, también salió a respaldar esa postura en un comunicado formal. La FESJ calificó el pedido de adelantamiento como unilateral, rechazó la medida y fue contundente: el Día del Padre se festeja el tercer domingo de junio, este año el 21, y esa fecha es inamovible. El comunicado también advirtió que adelantar la celebración implicaría quitarle días de venta clave al comercio en la semana de la quincena y el medio aguinaldo, y propuso aprovechar el viernes 19 para las ventas de último momento.

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La interna que nadie quería nombrar

Pero lo más revelador de la entrevista con Quiroga no fue lo que dijo sobre el calendario. Fue lo que dijo sobre las cámaras. Porque detrás de este debate hay algo más profundo: una disputa de representatividad que, según el propio Quiroga, viene desde la pandemia.

Comerciantes Unidos nació precisamente de esa carencia. El pequeño y mediano comerciante, explicó Quiroga, no tenía quien lo representara en las mesas de negociación con el gobierno. "El grande no necesita representación porque cuando se llama a una reunión con el gobierno, ellos son los primeros que están sentados. El mediano y el chico no pueden llegar a esos lugares solos", describió.

Y ahí aparece la crítica más filosa de la tarde. Quiroga fue explícito al señalar que la Cámara de Rodríguez históricamente estuvo más alineada con el gobierno de turno que con los intereses del comercio chico y mediano. "Es una cámara que ha surgido más tendiente al gobierno de turno, pero generalmente no ha sido de ir por el mediano y el chico comerciante, que hoy en día es el que más número hace", afirmó.

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El dato institucional también importa: la Cámara de Comercio de San Juan que encabeza Rodríguez no está dentro de la Federación Económica. El resto de las cámaras de distintas localidades —Chimbas, Rivadavia, Caucete, Media Agua, Santa Lucía— sí integran la Federación y respetan una línea común. Esa diferencia, para Quiroga, no es menor: "Al tener esta cámara por fuera es muy difícil llegar a acuerdos. Y van a haber este doble discurso", advirtió.

La caracterización que hizo de la entidad rival fue directa: "Es una cámara que prácticamente está vacía, es un sello de goma". Frente a eso, contrapuso la representatividad de Comerciantes Unidos: más de 200 comercios chicos y medianos adheridos, personalidad jurídica provincial y presencia activa en localidades que antes no tenían cámara, como Valle Fértil. "Si vos consultas al comerciante quién es el que genera actividades, sorteos y estrategias que ayudan, te van a decir que es nuestra cámara", sostuvo. Y cerró: "Si vos hacés una encuesta, el 80% te va a hablar bien de nosotros y, lamentablemente, mal de Hermes Rodríguez".

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La propuesta concreta para el Día del Padre

Más allá de la interna, Comerciantes Unidos ya tiene en marcha su estrategia para la fecha. En conjunto con el Ministerio de Producción, Industria y Comercio, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, la Federación Económica, CAME y con el respaldo de NaranjaX, lanzaron un gran sorteo para el Día del Padre: por compras superiores a $30.000 en los comercios adheridos, los clientes reciben un cupón para participar del sorteo de entre cuatro y cinco bicicletas, además de otros premios y vouchers aportados por los propios comerciantes.

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La mecánica es simple: conservar el ticket de compra y participar. La campaña tiene vigencia hasta la semana del 20 de junio y está pensada justamente para activar las ventas en la segunda quincena del mes.