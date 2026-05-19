Mantener a un hijo cuesta entre 500 y 700 mil pesos por mes

El organismo distingue dos componentes en la canasta: los bienes y servicios necesarios para el desarrollo y el costo del cuidado infantil calculado según la edad. Los precios pueden sufrir leves ajustes por redondeo, indica el informe, lo que explica posibles pequeñas diferencias en los totales mensuales.

Detalle de bienes y servicios en la canasta de crianza

El valor central de la canasta es el de los bienes y servicios esenciales. Su cálculo parte de la canasta básica total del Gran Buenos Aires, adaptada para cada franja de edad mediante un coeficiente específico. Para un menor de un año, el costo mensual por este concepto es de 166.479 pesos.

Para nenes de 1 a 3 años, el valor llega a 214.963 pesos. En el grupo de 4 a 5 años, asciende a 273.781 pesos. Para quienes tienen entre 6 y 12 años, el monto se ubica en 339.626 pesos.

Esta suma incluye tanto la alimentación adecuada como los bienes no alimentarios indispensables: vestimenta, transporte, educación, salud y gastos de vivienda. El informe del Indec indica que el promedio ponderado de la canasta básica total es el punto inicial para definir el monto según cada grupo de edad.

Así, el valor busca garantizar condiciones mínimas de bienestar, según la evolución de los precios en los mercados y el costo real registrado en abril de 2026. Si bien la cobertura es nacional, los valores se calculan tomando el Gran Buenos Aires como referencia metodológica.

El costo del cuidado infantil en la Argentina

El segundo componente clave es el “costo del cuidado infantil”. Este aspecto contempla la cantidad de horas requeridas según el grupo de edad, y asigna el valor oficial vigente para el personal de casas particulares en la categoría de asistencia y cuidado de personas.

En abril de 2026, el costo mensual del cuidado para un menor de un año fue de $345.284 por 147 horas. Para el grupo de 1 a 3 años, ascendió a $394.611 por 168 horas. Entre 4 y 5 años, corresponde $246.632 por 105 horas. Para quienes tienen entre 6 y 12 años, se calculó en $314.595 por 84 horas.

El valor por hora de cuidado se fijó según las pautas del régimen especial de trabajo para casas particulares, aplicando criterios diferentes para menores de 6 años y para grupos mayores. El informe detalla que el cálculo parte de la remuneración mensual oficial, ajustada a las horas necesarias según cada tramo etario.

En hogares con más de una niña, niño o adolescente, se debe tomar como referencia al integrante que demande mayor tiempo de cuidado, siguiendo las pautas metodológicas del Indec.

Cómo se calcula la canasta de crianza según el INDEC

La metodología del informe incluye dos pasos principales: primero, la valorización de la canasta básica total para adultos, ajustada mediante un “coeficiente de adulto equivalente” que representa las necesidades específicas de edad y sexo. Segundo, la estimación y valorización del tiempo de cuidado necesario en cada tramo.

El coeficiente de adulto equivalente tiene como referencia el requerimiento energético estándar de un varón adulto. Para cada grupo de edad, especialistas de la entidad calcularon un promedio ponderando sexo y edad de la población, asignando valores entre 0,35 y 0,74 según cada etapa.