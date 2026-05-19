Milei aseguró que los tuits de Martín Menem fueron "algo que le han plantado"

Javier Milei amplió sus críticas a Mauricio Macri

Durante la entrevista, el presidente también fue preguntado sobre los cuestionamientos que le hizo a Mauricio Macri en el evento de este martes en el Malba. "Yo no siento haber sido crítico con Macri, yo lo que dije es lo importante de la desregulación", sentenció.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TraductorTeAma/status/2056863346687672773&partner=&hide_thread=false “Eso (lo del fin de semana) fue algo que le han plantado a Martin Menem. Martín lo explicó dentro del Gabinete y hay un video de Oría que lo explica. La controversia está prefabricada para generar un problema”.



- Javier Milei sobre los tuits de Periodista Rufus pic.twitter.com/3UBCLtpypf — Traductor (@TraductorTeAma) May 19, 2026

Al respecto, comentó que "el Estado puede atacar al sector privado de dos maneras: vía impuestos, que nosotros lo consideramos un robo; y vía la regulación". "Como ejemplo de una regulación puse la Ley de Alquileres que, desde que la sancionó el gobierno de Macri, se llama ley Lipovetsky", indicó. "Nosotros quitamos esa ley, la cantidad de alquileres se duplicaron, de propiedades en alquiler, y el precio del alquiler en términos del resto de los bienes de la economía cayó 30%, con lo cual terminamos favoreciendo a los más vulnerables", agregó en ese sentido.

Luego, sobre la Ley de Góndolas, comentó que "es un avance sobre la propiedad privada que impacta negativamente sobre las cadenas de venta", como "en el gobierno de Arturo Ilia se determinó la Ley de Abastecimiento": "Ponían un control de precios, se generaba un exceso de demanda, y para que no hubiera escasez, o sea, se le imponía por la fuerza a las empresas producir o eran expropiadas. O sea, una aberración".

"No es una crítica, yo estoy describiendo hechos", afirmó, y diferenció su administración, que "no se parece en nada al gobierno de Macri". "El gobierno de Macri heredó un déficit fiscal como el que teníamos nosotros, y no hizo el ajuste. Se lo hizo el mercado", recordó.