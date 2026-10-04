Postales de la 17° Feria de la Cultura Popular y del Libro

La grilla artística comenzó por la tarde con la Competencia de Free Style del programa “No es Joda” y continuó con Fizz Rock, Eduardo de Cabrera, el Taller de Tango de la UNSJ, Los Guapos del Abasto y la Red de Cultura en Movimiento, que presentó un cuadro folklórico.

También tuvo su lugar Jardín de Rock, con las bandas WHAT!? y CALAVERAS NEGRAS, mientras que el acto de cierre contó con la participación de Amazonas, Circo Flama y La Pericana, antes de dar paso a los principales espectáculos musicales de la noche.

Durante la tarde, el Espacio Literario Sentir Nacional volvió a convertirse en uno de los puntos centrales de la Feria, con escritores, especialistas y referentes que abordaron literatura, inteligencia artificial, historia, política, minería y diferentes miradas sobre la realidad nacional.

Entre los nombres destacados estuvo Felicitas Bonavitta, con la presentación de “La Casta”. También participaron Mariano Ciafardini y Marcelo Rodríguez, quienes presentaron “La continuidad de la historia. Explicación marxista del fenómeno de la República Popular China” y “Diálogo Este-Oeste. China y el Sur Global de China News Service”.

Posteriormente, Marcelo Rodríguez y Alexia Masholder encabezaron la presentación de la edición especial de “Cuadernos Marxistas” por el centenario del nacimiento de Fidel Castro Ruz.

La tarde contó además con Adriana González de Frau, quien presentó “Minería y Progreso. Rompiendo el Hechizo de la Maldición de los Recursos”, y con Julio Conte Grand, procurador general ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, quien llegó a Rawson con “Reflexiones en el nuevo mundo”.

La programación se completó, entre otras propuestas, con el VI Encuentro DAI “Desafíos y oportunidades de la IA en los docentes DAI”; la presentación de “Punta del Agua, la tierra que fue nuestra”; Laura Estela Cornejo con “La niña que fui, el niño que calló”; la presentación de “Antología SADE 70 años Platino”; Damián Villaverde con “El Régimen Municipal de San Juan y la Carta Orgánica de Rawson”; y el Slam Poético del Grupo Reloj de Arena.

Durante el acto de cierre, el intendente de Rawson, Carlos Munisaga, realizó un balance de las dos jornadas y destacó la convocatoria y la diversidad alcanzadas por la Feria. “Estamos concluyendo una edición que se ha desarrollado exitosamente, con una gran convocatoria durante estos dos días y una enorme participación de artistas, actores de la cultura, escritores, artistas plásticos, cantantes, músicos y bailarines. El libro es central, pero esta Feria es además la expresión de toda nuestra cultura popular”, expresó.

Munisaga puso especialmente en valor aquello que diferencia a la creación humana frente al avance tecnológico: “En tiempos de inteligencia artificial, donde aparecen sistemas capaces de investigar, calcular y buscar información con enorme velocidad, las personas seguimos teniendo la capacidad de conmovernos, juntarnos, sentir y expresarnos. Una canción, un libro o una obra pueden transmitir una historia, una idea y una emoción. Esa expresión de la cultura y del talento es la que nos va a unir como pueblo y nos permite construir identidad”.

Finalmente, destacó el trabajo colectivo que permitió concretar la 17° edición: “En tiempos difíciles volvimos a apostar por la cultura, por la educación, la innovación, la creatividad y por la belleza de emocionarnos y vivir cosas juntos. Pensemos y soñemos un mundo mejor y no perdamos nunca esa posibilidad de construirlo. Eso es posible si vivimos en comunidad y trabajamos juntos. Gracias al pueblo de Rawson por acompañar esta Feria, porque viviendo la cultura en comunidad es como escribimos el futuro”.

El ministro de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan, Guido Romero, destacó por su parte la articulación entre Provincia y Municipio: “Ser parte de esta Feria demuestra a la ciudadanía la posibilidad del trabajo conjunto entre el Gobierno provincial y el Gobierno municipal. Podemos y debemos trabajar juntos para lograr eventos como el que vivimos durante estas dos jornadas, que son importantes para los rawsinos y para todos los sanjuaninos”.

Romero también remarcó el valor educativo, cultural y económico del encuentro: “Cada vez que un chico o un adulto abre un libro se adentra en un mundo extraordinario. La cultura es lo que nos identifica y esta Feria cada año crece, viene más gente y se realiza de mejor manera. Además, vemos cómo los stands, los emprendedores y los puestos gastronómicos trabajan, y eso también mueve la economía del departamento y de la provincia”.

La directora de Innovación y Sustentabilidad Productiva, Jaqueline Yubel, resaltó la dimensión comunitaria de la propuesta: “Una Feria como esta no es solamente una agenda de actividades, una exposición de libros o un escenario: fundamentalmente es un espacio para encontrarnos y reconocernos. Cuando un niño abre un libro, un artista encuentra un escenario, un escritor comparte su obra, un artesano muestra su trabajo o una familia accede gratuitamente a una actividad cultural, estamos ampliando derechos y construyendo ciudadanía”.

Otro de los momentos especiales de la jornada fue la elección de la Emprendedora Departamental del Sol, distinción que quedó en manos de Silvia Martín, propietaria de TEO Pastelería, quien representará al departamento de Rawson.

Silvia encontró en la chocolatería artesanal una nueva vocación luego de jubilarse y dio forma a TEO Pastelería, un emprendimiento que comenzó con bombones y barras de chocolate y fue creciendo a partir de la búsqueda de sabores originales y productos con identidad propia.

Entre sus creaciones se destaca una innovadora combinación de chocolate, alcaucil, pistacho y limón, incorporando uno de los productos característicos de Rawson al mundo de la chocolatería. Su propuesta incluye además chocolates, bombones, alfajores y otros productos artesanales, convirtiendo creatividad e identidad local en los principales sellos del emprendimiento.

Más allá de Sentir Nacional, la segunda jornada volvió a desplegar una programación simultánea en diferentes sectores. El Espacio Futura reunió literatura, música, cultura y tecnología, con el Encuentro Provincial de Guitarras, la charla de Alexia Massholder sobre Mercedes Sosa, talleres de la Red Cultura en Movimiento, el Campeonato Free Fire “Los Pibes al corte”, la Orquesta Municipal, los coros y la charla sobre Inteligencia Artificial, lectura y sedentarismo cognitivo.

En el Espacio Forum, la agenda estuvo atravesada por los desafíos de la producción y las nuevas economías, con propuestas sobre e-commerce, agro, geopolítica económica, finanzas, habilidades humanas frente a la automatización con inteligencia artificial y la industria de los videojuegos, además de un espacio abierto de debate.

El Espacio Literario Mario Pérez sumó presentaciones de libros y charlas vinculadas con ambiente, turismo y naturaleza; mientras que las bibliotecas populares, stands institucionales, universidades, editoriales, librerías, organizaciones sociales, emprendedores y exposiciones artísticas completaron una propuesta que permitió recorrer diferentes experiencias a lo largo de toda La Superiora.

De esta manera, la 17° Feria Provincial de la Cultura Popular y el Libro bajó el telón después de dos jornadas en las que Rawson volvió a apostar por el encuentro, la lectura, el pensamiento, la educación, la producción y todas las expresiones de la cultura popular.