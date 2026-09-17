El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este jueves 17 de septiembre una jornada templada y con marcado ascenso de la temperatura en la provincia de San Juan. Luego de una mañana fresca que registró una mínima de 8°C, se proyecta que el termómetro escale hasta alcanzar una máxima de 26°C durante la tarde.
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Jueves primaveral y con marcado ascenso de la temperatura en San Juan
El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este jueves 17 de septiembre una máxima de 26°C y una mínima de 8°C.