Jueves primaveral y con marcado ascenso de la temperatura en San Juan

El cielo se mantendrá despejado a ligeramente nublado en las primeras horas, incrementando paulatinamente la cobertura de nubes hacia la noche. La probabilidad de precipitaciones se ubica en 0% para todo el Valle de Tulum y zonas aledañas.

Respecto a la circulación del viento, se prevé el ingreso de aire desde el sector Sureste de manera leve, con velocidades promedio que oscilarán entre los 7 y 22 km/h durante el transcurso del día, sin alertas por ráfagas intensas.