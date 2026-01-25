El Gobierno buscará la baja de la edad de imputabilidad: "Nos dieron un mandato claro"

Cabe resaltar que Javier Milei presentó los puntos más importantes de la reforma del Código Penal el pasado 2 de diciembre, enmarcada en el "Plan Nacional de Tolerancia Cero". "La sociedad puso frente a mí un mandato muy claro, terminar con el flagelo de la inseguridad", había expresado en aquel momento.

Por su parte, Patricia Bullrich, por entonces ministra de Seguridad, indicó: "Hoy este código penal viene a poner a la Argentina en el lugar en el que siempre debió haber estado: protegiendo a la sociedad, cuidando a nuestra fuerza de seguridad, terminando la impunidad que tantos años reinó".

El oficialismo tenía intención de aprobar el proyecto durante las sesiones extraordinarias, pero le puso un freno con el objetivo de priorizar en primer lugar el Presupuesto 2026 -sancionado a fin de año- y la reforma laboral, que se debatirá en febrero.

Por otro lado, la familia de Monzón realizó una marcha para pedir justicia en Santo Tomé y comenzó una campaña de firmas para la sanción de la "Ley Jeremías". "Esta ley no cambia lo que le pasó a Jere, nada nos lo devuelve. Pero sí puede evitar que menores de edad que asesinan sigan libres en la calle, amparados por un sistema que hoy no funciona y no protege a nadie", indicaron a través de las redes.