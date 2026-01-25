Argentina alcanzó un récord en volumen de exportaciones agroindustriales
Según el Gobierno, este resultado refleja que las medidas adoptadas acompañan la inserción internacional. Se comercializaron 115,41 millones de toneladas.
La secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informó que en 2025 hubo un incremento de las exportaciones agroindustriales del 12% en volumen, alcanzando el récord de 115,41 millones de toneladas.
Además, se produjo un aumento del 9% en el valor, llegando a USD 52.337 millones, según datos procesados por la subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional, sobre la base de estadísticas del INDEC.
Diez complejos, que incluyen productos primarios y sus derivados, representaron el 93% del volumen total comercializado: soja, maíz, trigo, cebada, girasol, sorgo, foresto-industria, bovinos, maní y legumbres.
En tanto, del total, 31 complejos mostraron incrementos respecto del 2024. Los más relevantes son colza (127%), arroz (78%), trigo (70%), girasol (36%), sorgo (31%), forrajeras, ovinos, preparaciones alimenticias y maní (25%), entre otros.
A su vez, del total de complejos agroindustriales también hay que destacar que 18 fueron récord de los últimos 10 años. Asimismo, 132 productos tuvieron sus mayores volúmenes exportados en al menos los últimos 7 años, representando el 36,5% del volumen total exportado (42 millones de toneladas).
Es el caso de granos de trigo, poroto de soja, aceite de soja y de girasol, maní, azúcar de caña y maderas aserradas, entre otros tantos.
Los principales 10 destinos de venta fueron -en orden de importancia- China, Vietnam, Brasil, Perú, Arabia Saudita, Malasia, India, Chile, Indonesia y Argelia, y representaron más del 58% del volumen exportado.