Argentina alcanzó un récord en volumen de exportaciones agroindustriales

En tanto, del total, 31 complejos mostraron incrementos respecto del 2024. Los más relevantes son colza (127%), arroz (78%), trigo (70%), girasol (36%), sorgo (31%), forrajeras, ovinos, preparaciones alimenticias y maní (25%), entre otros.

A su vez, del total de complejos agroindustriales también hay que destacar que 18 fueron récord de los últimos 10 años. Asimismo, 132 productos tuvieron sus mayores volúmenes exportados en al menos los últimos 7 años, representando el 36,5% del volumen total exportado (42 millones de toneladas).

Es el caso de granos de trigo, poroto de soja, aceite de soja y de girasol, maní, azúcar de caña y maderas aserradas, entre otros tantos.

Los principales 10 destinos de venta fueron -en orden de importancia- China, Vietnam, Brasil, Perú, Arabia Saudita, Malasia, India, Chile, Indonesia y Argelia, y representaron más del 58% del volumen exportado.