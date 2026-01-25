Según las previsiones meteorológicas, la temperatura mínima rondará los 24 grados, lo que marcará una madrugada y mañana cálidas, sin un descenso significativo del termómetro. Con el correr de las horas, el calor se intensificará y la máxima alcanzará valores cercanos a los 37 grados.
Altas temperaturas y calor persistente para este domingo
El calor seguirá siendo protagonista en San Juan este domingo 25 de enero. El pronóstico anticipa una jornada sofocante, con temperaturas elevadas desde temprano y un ambiente pesado hacia la tarde, en un escenario típico del verano sanjuanino.