Altas temperaturas y calor persistente para este domingo

En cuanto al estado del tiempo, se espera nubosidad variable, con momentos de cielo parcialmente cubierto. No obstante, no hay probabilidad de precipitaciones, por lo que el calor se mantendrá como el factor dominante de la jornada.

El viento soplará leve a moderado del sector norte, una condición que contribuirá a sostener las altas temperaturas a lo largo del día.

Noche cálida y recomendaciones

Hacia la noche, si bien el sol comenzará a ceder, el alivio será limitado. El termómetro se mantendrá elevado y el ambiente continuará cálido, prolongando la sensación de calor hasta las últimas horas del domingo.

Ante este panorama, se recomienda evitar la exposición al sol en las horas centrales del día, mantenerse bien hidratado y extremar los cuidados, especialmente en niños, personas mayores y quienes realicen actividades al aire libre.