"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > temperaturas

Altas temperaturas y calor persistente para este domingo

El calor seguirá siendo protagonista en San Juan este domingo 25 de enero. El pronóstico anticipa una jornada sofocante, con temperaturas elevadas desde temprano y un ambiente pesado hacia la tarde, en un escenario típico del verano sanjuanino.

Según las previsiones meteorológicas, la temperatura mínima rondará los 24 grados, lo que marcará una madrugada y mañana cálidas, sin un descenso significativo del termómetro. Con el correr de las horas, el calor se intensificará y la máxima alcanzará valores cercanos a los 37 grados.

Estas condiciones consolidan un domingo de calor persistente, con escaso alivio térmico incluso en las primeras horas del día.

Cielo variable y sin lluvias

Te puede interesar...

En cuanto al estado del tiempo, se espera nubosidad variable, con momentos de cielo parcialmente cubierto. No obstante, no hay probabilidad de precipitaciones, por lo que el calor se mantendrá como el factor dominante de la jornada.

El viento soplará leve a moderado del sector norte, una condición que contribuirá a sostener las altas temperaturas a lo largo del día.

Noche cálida y recomendaciones

Hacia la noche, si bien el sol comenzará a ceder, el alivio será limitado. El termómetro se mantendrá elevado y el ambiente continuará cálido, prolongando la sensación de calor hasta las últimas horas del domingo.

Ante este panorama, se recomienda evitar la exposición al sol en las horas centrales del día, mantenerse bien hidratado y extremar los cuidados, especialmente en niños, personas mayores y quienes realicen actividades al aire libre.

Temas

Te puede interesar