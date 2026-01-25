La Comisión de Seguridad Social, Bienestar, Niñez, Adolescencia y Familia de la Cámara de Diputados de Brasil aprobó un proyecto que prohíbe el uso de la pseudoterapia conocida como "constelaciones familiares" en cualquier ámbito del Poder Judicial, incluida su aplicación como método alternativo de resolución de conflictos. La iniciativa pasó al Comité de Constitución, Justicia y Ciudadanía (CCJC) y aún debe ser debatida en el Congreso.
Brasil busca prohibir el uso de las "constelaciones familiares" en el ámbito judicial
De acuerdo al proyecto presentado, la práctica no cuenta con la validación científica de organismos competentes y permite la posibilidad de revictimización. Su utilización había llegado a al menos 16 estados.