Brasil busca prohibir el uso de las "constelaciones familiares" en el ámbito judicial

De acuerdo al proyecto presentado, la práctica no cuenta con la validación científica de organismos competentes y permite la posibilidad de revictimización. Su utilización había llegado a al menos 16 estados.

La Comisión de Seguridad Social, Bienestar, Niñez, Adolescencia y Familia de la Cámara de Diputados de Brasil aprobó un proyecto que prohíbe el uso de la pseudoterapia conocida como "constelaciones familiares" en cualquier ámbito del Poder Judicial, incluida su aplicación como método alternativo de resolución de conflictos. La iniciativa pasó al Comité de Constitución, Justicia y Ciudadanía (CCJC) y aún debe ser debatida en el Congreso.

La iniciativa surge tras advertencias de entidades profesionales, entre ellas el Consejo Federal de Psicología, que califican la práctica como "pseudocientífica" por carecer de respaldo científico. El debate legislativo cobró mayor intensidad por la utilización de estas metodologías en casos sensibles, como denuncias por violencia familiar.

El proyecto fue presentado por el diputado Duda Ramos, del Movimiento Democrático Brasileño y respaldada por la legisladora Silvia Cristina, de Progresistas, quien indicó que la medida era "necesaria y urgente" para prevenir implicaciones éticas, legales y psicosociales en procedimientos judiciales.

Según el texto, la terapia de constelaciones familiares no cuenta con validación de organismos técnicos competentes y, por ello, el proyecto busca proteger en particular a grupos vulnerables que intervienen en causas de violencia. La advertencia principal es la posibilidad de revictimización cuando técnicas no validadas se emplean en procesos judiciales o de mediación.

La pseudoterapia se había utilizado en al menos 16 estados y en el Distrito Federal como recurso alternativo en Juzgados de Familia y mecanismos de mediación.

"La terapia de constelaciones familiares presenta graves riesgos para la vida de las mujeres, especialmente porque carece de base científica y refuerza perspectivas de género conservadoras y desiguales. Esta práctica puede normalizar la violencia, culpar a las víctimas y eximir de responsabilidad a los agresores, contribuyendo al silenciamiento y la revictimización", afirmó, por su parte, Anny Figueiredo, titular de la secretaría de la Mujer del Sindicato de Funcionarios de la Justicia Federal de Río de Janeiro.

"En el Poder Judicial, esto es particularmente preocupante, ya que puede conducir a decisiones injustas y a la negación de derechos, al sustituir los análisis técnicos por interpretaciones subjetivas. Defender a las mujeres requiere políticas públicas, servicios cualificados y un enfoque estructural de la violencia de género, no prácticas que culpabilicen a quienes la sufren", agregó.

