Brasil busca prohibir el uso de las "constelaciones familiares" en el ámbito judicial

image

Según el texto, la terapia de constelaciones familiares no cuenta con validación de organismos técnicos competentes y, por ello, el proyecto busca proteger en particular a grupos vulnerables que intervienen en causas de violencia. La advertencia principal es la posibilidad de revictimización cuando técnicas no validadas se emplean en procesos judiciales o de mediación.

La pseudoterapia se había utilizado en al menos 16 estados y en el Distrito Federal como recurso alternativo en Juzgados de Familia y mecanismos de mediación.

"La terapia de constelaciones familiares presenta graves riesgos para la vida de las mujeres, especialmente porque carece de base científica y refuerza perspectivas de género conservadoras y desiguales. Esta práctica puede normalizar la violencia, culpar a las víctimas y eximir de responsabilidad a los agresores, contribuyendo al silenciamiento y la revictimización", afirmó, por su parte, Anny Figueiredo, titular de la secretaría de la Mujer del Sindicato de Funcionarios de la Justicia Federal de Río de Janeiro.

"En el Poder Judicial, esto es particularmente preocupante, ya que puede conducir a decisiones injustas y a la negación de derechos, al sustituir los análisis técnicos por interpretaciones subjetivas. Defender a las mujeres requiere políticas públicas, servicios cualificados y un enfoque estructural de la violencia de género, no prácticas que culpabilicen a quienes la sufren", agregó.