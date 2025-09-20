Este viernes por la noche, alrededor de las 23:00 horas, ingresó al hospital una ambulancia del departamento de San Martín trasladando a Torres Leandro, un adolescente de 14 años, acompañado por su madre, Cepeda Lorena, de 44 años.
Accidente doméstico: un adolescente terminó con quemaduras graves
Un joven de 14 años sufrió quemaduras en zona genital y miembros inferiores al derramarse agua caliente en su vivienda. Fue trasladado al sector de quemados para recibir atención especializada.