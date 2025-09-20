Accidente doméstico: un adolescente terminó con quemaduras graves

Según informó la progenitora, el joven sufrió quemaduras tipo A y B en zona de genitales y miembros inferiores luego de que se le cayera agua hirviendo de una cacerola en la cocina de su domicilio, ubicado en Barrio Bella Vista, en San Martín.

El menor fue asistido inicialmente por la Dra. Pediatra Aciar Daniela (M.P. 2503), quien realizó curaciones y luego lo derivó al sector de quemados para recibir atención especializada.