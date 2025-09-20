"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan

Accidente doméstico: un adolescente terminó con quemaduras graves

Un joven de 14 años sufrió quemaduras en zona genital y miembros inferiores al derramarse agua caliente en su vivienda. Fue trasladado al sector de quemados para recibir atención especializada.

Este viernes por la noche, alrededor de las 23:00 horas, ingresó al hospital una ambulancia del departamento de San Martín trasladando a Torres Leandro, un adolescente de 14 años, acompañado por su madre, Cepeda Lorena, de 44 años.

Según informó la progenitora, el joven sufrió quemaduras tipo A y B en zona de genitales y miembros inferiores luego de que se le cayera agua hirviendo de una cacerola en la cocina de su domicilio, ubicado en Barrio Bella Vista, en San Martín.

El menor fue asistido inicialmente por la Dra. Pediatra Aciar Daniela (M.P. 2503), quien realizó curaciones y luego lo derivó al sector de quemados para recibir atención especializada.

Te puede interesar...

El estado del adolescente se encuentra bajo observación médica, mientras se investigan detalles sobre el accidente doméstico.

Te puede interesar