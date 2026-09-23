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Piden precaución en las rutas nacionales por tareas de mantenimiento

El 9° Distrito San Juan de Vialidad Nacional emitió su parte diario de transitabilidad para este miércoles 23 de septiembre.

El 9° Distrito San Juan de Vialidad Nacional dio a conocer el informe actualizado sobre el estado de la red vial nacional en el territorio provincial para este miércoles 23 de septiembre. De acuerdo con la información oficial dada a conocer por el organismo, todas las rutas nacionales de San Juan se encuentran transitables.

Sin embargo, desde la repartición solicitaron a los automovilistas y transportistas circular con suma precaución por la red vial. La advertencia se debe a que cuadrillas de personal técnico y equipos pesados de la institución se desplegaron en distintos sectores de las trazas para ejecutar tareas de mantenimiento preventivo, conservación e inspección de rutina.

Se recuerda a los conductores respetar las indicaciones del personal apostado en los frentes de trabajo, acatar la señalización vial transitoria y mantener las distancias de frenado recomendadas para evitar inconvenientes durante el desplazamiento por las rutas sanjuaninas.

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