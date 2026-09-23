El 9° Distrito San Juan de Vialidad Nacional dio a conocer el informe actualizado sobre el estado de la red vial nacional en el territorio provincial para este miércoles 23 de septiembre. De acuerdo con la información oficial dada a conocer por el organismo, todas las rutas nacionales de San Juan se encuentran transitables.
Piden precaución en las rutas nacionales por tareas de mantenimiento
El 9° Distrito San Juan de Vialidad Nacional emitió su parte diario de transitabilidad para este miércoles 23 de septiembre.