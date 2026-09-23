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Reducción de calzada en calle General Acha por trabajos de repavimentación

La Municipalidad de Capital ejecuta obras de reasfaltado en calle General Acha, en el tramo comprendido entre Mitre y Rivadavia.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan puso en marcha una nueva etapa de obras viales en el microcentro, lo que provocará alteraciones en el flujo vehicular durante este miércoles 23 de septiembre. Cuadrillas municipales llevarán adelante tareas de repavimentación sobre la calle General Acha, específicamente en el tramo comprendido entre Mitre y Rivadavia.

Durante la ejecución de las labores no se interrumpirá el paso por completo, pero la calzada se verá reducida a la mitad. Desde la comuna explicaron que estas intervenciones responden a la planificación del Plan 50 Cuadras, orientado al acondicionamiento, asfaltado y optimización de la infraestructura urbana en las arterias con mayor flujo vehicular de la capital.

Frente a la presencia de maquinaria pesada y personal trabajando sobre el asfalto, las autoridades del municipio capitalino solicitaron a los automovilistas y usuarios del transporte público circular a velocidad moderada, prever posibles demoras en el área y acatar de manera estricta las indicaciones de la señalización colocada en el lugar.

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