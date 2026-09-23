Reducción de calzada en calle General Acha por trabajos de repavimentación

Durante la ejecución de las labores no se interrumpirá el paso por completo, pero la calzada se verá reducida a la mitad. Desde la comuna explicaron que estas intervenciones responden a la planificación del Plan 50 Cuadras, orientado al acondicionamiento, asfaltado y optimización de la infraestructura urbana en las arterias con mayor flujo vehicular de la capital.

Frente a la presencia de maquinaria pesada y personal trabajando sobre el asfalto, las autoridades del municipio capitalino solicitaron a los automovilistas y usuarios del transporte público circular a velocidad moderada, prever posibles demoras en el área y acatar de manera estricta las indicaciones de la señalización colocada en el lugar.