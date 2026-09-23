La Municipalidad de la Ciudad de San Juan puso en marcha una nueva etapa de obras viales en el microcentro, lo que provocará alteraciones en el flujo vehicular durante este miércoles 23 de septiembre. Cuadrillas municipales llevarán adelante tareas de repavimentación sobre la calle General Acha, específicamente en el tramo comprendido entre Mitre y Rivadavia.
Reducción de calzada en calle General Acha por trabajos de repavimentación
La Municipalidad de Capital ejecuta obras de reasfaltado en calle General Acha, en el tramo comprendido entre Mitre y Rivadavia.