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Rutas nacionales transitables con precaución en toda la provincia

Vialidad Nacional emitió el parte de las 06:00 hs e informó que todas las corredores nacionales de la provincia están habilitados al tránsito. Personal técnico y equipos realizan inspecciones y tareas de mantenimiento en calzada.

El 9° Distrito de Vialidad Nacional emitió el informe correspondiente a las 06:00 hs de este martes 15 de septiembre sobre la transitabilidad de la red vial nacional en la provincia de San Juan. De acuerdo con el reporte oficial, todas las rutas nacionales que atraviesan el territorio provincial se encuentran habilitadas y transitables con precaución.

El organismo precisó que personal técnico y maquinarias de la institución se desplegaron en diversos puntos de la red para desarrollar tareas habituales de mantenimiento, conservación e inspección de las vías.

Ante la presencia de trabajadores y equipos sobre las calzadas y banquinas, se solicita a los conductores circular con precaución, acatar las señales de tránsito fijas y las indicaciones del personal desplegado en las rutas.

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