Rutas nacionales transitables con precaución en toda la provincia

El organismo precisó que personal técnico y maquinarias de la institución se desplegaron en diversos puntos de la red para desarrollar tareas habituales de mantenimiento, conservación e inspección de las vías.

Ante la presencia de trabajadores y equipos sobre las calzadas y banquinas, se solicita a los conductores circular con precaución, acatar las señales de tránsito fijas y las indicaciones del personal desplegado en las rutas.