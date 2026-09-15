El 9° Distrito de Vialidad Nacional emitió el informe correspondiente a las 06:00 hs de este martes 15 de septiembre sobre la transitabilidad de la red vial nacional en la provincia de San Juan. De acuerdo con el reporte oficial, todas las rutas nacionales que atraviesan el territorio provincial se encuentran habilitadas y transitables con precaución.
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Rutas nacionales transitables con precaución en toda la provincia
Vialidad Nacional emitió el parte de las 06:00 hs e informó que todas las corredores nacionales de la provincia están habilitados al tránsito. Personal técnico y equipos realizan inspecciones y tareas de mantenimiento en calzada.