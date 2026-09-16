El 9° Distrito de Vialidad Nacional emitió un nuevo informe de transitabilidad correspondiente a las 06:00 hs de este miércoles 16 de septiembre. Según la información oficial suministrada por el organismo, todas las rutas nacionales de la provincia de San Juan permanecen transitables con precaución.
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Rutas nacionales transitables con precaución en todo el territorio provincial
Vialidad Nacional emitió el reporte de las 06:00 hs de este miércoles 16 de septiembre, confirmando que las rutas de la provincia están habilitadas al tránsito. Cuadrillas y equipos del organismo desarrollan tareas de conservación e inspección sobre calzada.