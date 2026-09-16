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Rutas nacionales transitables con precaución en todo el territorio provincial

Vialidad Nacional emitió el reporte de las 06:00 hs de este miércoles 16 de septiembre, confirmando que las rutas de la provincia están habilitadas al tránsito. Cuadrillas y equipos del organismo desarrollan tareas de conservación e inspección sobre calzada.

El 9° Distrito de Vialidad Nacional emitió un nuevo informe de transitabilidad correspondiente a las 06:00 hs de este miércoles 16 de septiembre. Según la información oficial suministrada por el organismo, todas las rutas nacionales de la provincia de San Juan permanecen transitables con precaución.

Personal técnico y equipos viales se encuentran desplegados en distintos tramos de la red nacional realizando tareas operativas de mantenimiento, conservación e inspección de calzadas y banquinas.

Debido a la presencia de maquinarias y cuadrillas de trabajo en los corredores viales, se solicita a los automovilistas y transportistas mantener la precaución al conducir, reducir la velocidad y respetar la señalización del personal

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