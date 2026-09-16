Rutas nacionales transitables con precaución en todo el territorio provincial

Personal técnico y equipos viales se encuentran desplegados en distintos tramos de la red nacional realizando tareas operativas de mantenimiento, conservación e inspección de calzadas y banquinas.

Debido a la presencia de maquinarias y cuadrillas de trabajo en los corredores viales, se solicita a los automovilistas y transportistas mantener la precaución al conducir, reducir la velocidad y respetar la señalización del personal