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Transito normal y tareas de mantenimiento en las rutas nacionales

Vialidad Nacional emitió el parte oficial de las 06:00 horas sobre las arterias nacionales en la provincia. Personal del organismo despliega tareas de mantenimiento e inspección en la red vial.

El Noveno Distrito de Vialidad Nacional emitió el informe correspondiente a las primeras horas de este viernes 18 de septiembre sobre el estado de la red vial nacional en la provincia de San Juan. Según el reporte oficial de las 06:00 horas, todas las rutas de jurisdicción nacional se encuentran transitables.

Sin embargo, desde el organismo solicitaron a los conductores circular con suma precaución a lo largo de los distintos corredores. La advertencia responde a la presencia de personal y maquinarias de la institución que se encuentran desplegados sobre la calzada realizando trabajos de inspección técnica y mantenimiento de la red.

Se aconseja a los usuarios respetar las señales de tránsito, mantener la distancia de seguridad entre vehículos y acatar las indicaciones del personal desplegado en las rutas.

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