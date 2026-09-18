El Noveno Distrito de Vialidad Nacional emitió el informe correspondiente a las primeras horas de este viernes 18 de septiembre sobre el estado de la red vial nacional en la provincia de San Juan. Según el reporte oficial de las 06:00 horas, todas las rutas de jurisdicción nacional se encuentran transitables.
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Transito normal y tareas de mantenimiento en las rutas nacionales
Vialidad Nacional emitió el parte oficial de las 06:00 horas sobre las arterias nacionales en la provincia. Personal del organismo despliega tareas de mantenimiento e inspección en la red vial.