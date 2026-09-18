Transito normal y tareas de mantenimiento en las rutas nacionales

Sin embargo, desde el organismo solicitaron a los conductores circular con suma precaución a lo largo de los distintos corredores. La advertencia responde a la presencia de personal y maquinarias de la institución que se encuentran desplegados sobre la calzada realizando trabajos de inspección técnica y mantenimiento de la red.

Se aconseja a los usuarios respetar las señales de tránsito, mantener la distancia de seguridad entre vehículos y acatar las indicaciones del personal desplegado en las rutas.