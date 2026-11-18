La provincia de San Juan comienza este miércoles 18 de noviembre con condiciones estables y agradables. Pasadas las 06:00, el registro térmico marcó 16°C, con una humedad relativa del 63% y una visibilidad óptima de 15 kilómetros, aunque con la presencia de vientos desde el sector Sur que soplan a 32 km/h.
Jornada mayormente nublada y agradable en San Juan para este miércoles
Con una temperatura actual de 16°C, humedad del 63% y vientos del Sur a 32 km/h, San Juan transita las primeras horas de este miércoles 18 de noviembre.