De acuerdo con el informe oficial actualizado a primera hora, el cielo se mantendrá mayormente nublado a lo largo de toda la jornada. La temperatura irá en ascenso paulatino hasta alcanzar una máxima prevista en 28°C durante la tarde, mientras que la mínima estimada fue de 16°C. En cuanto a las marcas térmicas parciales, el termómetro marcará 19°C en las primeras horas, trepará al pico máximo vespertino y descenderá hasta los 24°C hacia la noche.

El régimen de vientos prevé rotaciones hacia el sudeste y el este con intensidades variables de entre 7 y 31 km/h, sin probabilidades significativas de precipitaciones —manteniéndose en un margen del 0% al 10%—. Por su parte, el Servicio de Hidrografía Naval (SHN) detalló que el sol hizo su aparición a las 06:25 y el ocaso se producirá a las 20:13.