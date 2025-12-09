La combinación de alta humedad relativa, lluvias recurrentes, presencia de rocío y temperaturas moderadas ha creado el escenario perfecto para la proliferación de Plasmopara vitícola, el agente causal de la Peronospora o Mildiu de la vid. Frente a esta amenaza, las autoridades sanitarias del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación lanzaron una alerta técnica dirigida a todos los productores vitícolas de la región, instándolos a intensificar las acciones de monitoreo y control.
Emitieron un protocolo de acción contra la peronospora
La Peronospora es una de las enfermedades más destructivas para la vitivinicultura, capaz de comprometer no solo la cosecha del año en curso, sino también la productividad futura de la planta.