Emitieron un protocolo de acción contra la peronospora

La peronospora es una de las enfermedades más destructivas para la vitivinicultura, capaz de comprometer no solo la cosecha del año en curso, sino también la productividad futura de la planta. El patógeno, un organismo similar a un hongo, ataca todas las partes verdes de la vid: hojas, brotes tiernos y, de manera más crítica, los racimos en formación. En las hojas, se manifiesta con las clásicas "manchas de aceite" en el haz y una característica efusión algodonosa blanca en el envés. En los racimos, la infección provoca el momificado de las bayas, generando pérdidas directas en la cantidad y calidad de la uva.

La Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos subraya que, en el contexto actual, las aplicaciones de fungicidas deben ser estratégicas. Se recomienda priorizar los tratamientos preventivos para crear una barrera de protección en la planta antes de que se produzca la infección. En casos donde ya se detecten los primeros síntomas, las aplicaciones curativas deben ser inmediatas y precisas. Sin embargo, la elección del producto es crucial: solo deben utilizarse fungicidas autorizados por la normativa vigente, y se insiste en la consulta obligatoria con un Ingeniero Agrónomo matriculado, quien podrá prescribir el principio activo y la dosis adecuada para cada situación particular.