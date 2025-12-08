Caucete, 25 de Mayo y Albardón: los puntos donde la Provincia actuó antes del temporal

.Villa Cariño, Villa el Tango y La Chimbera en 25 de Mayo.

.Las Piedritas, Campo Afuera y Villa Santa Bárbara en Albardón

.Villa del Lago y Barrio 25 de Mayo en Ullúm

Este accionar impidió que haya mayores inconvenientes con las copiosas lluvias del fin de semana. De hecho ni sábado ni domingo hubo requerimientos de asistencia en 25 de mayo, 9 de julio, Albardón, Angaco, Calingasta, Chimbas, Iglesia, Pocito, Rawson, Rivadavia, Santa Lucía, Sarmiento, San Martín, Ullum.

-Si se ha brindado asistencia, en las últimas horas, con material de aislación a algunas familias de Capital y Zonda, a través de los municipios.

-En Caucete, se llevó asistencia material a 130 familias de Bermejo y se trasladó a 3 grupos de familias a la Unión Vecinal Bermejo, a quienes se les mojaron sus pertenencias y por eso son contenidas por asistentes sociales.

-También en Jáchal y Valle Fértil se ha entregado nylon a algunas familias.

-Por prevención y para responder de manera inmediata, se mantiene una guardia activa de los equipos técnicos de la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias.