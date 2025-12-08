La Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias difundió un resumen de su intervención durante las lluvias registradas entre el viernes 5 por la tarde y la noche del domingo 7 de diciembre. Según informaron, el operativo preventivo iniciado el jueves —ante la alerta naranja por precipitaciones— fue clave para reducir complicaciones en los departamentos más expuestos.
Caucete, 25 de Mayo y Albardón: los puntos donde la Provincia actuó antes del temporal
El Ministerio de Familia realizó tareas anticipadas en zonas vulnerables antes de las lluvias del 5 al 7 de diciembre.