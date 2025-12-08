"
Caucete, 25 de Mayo y Albardón: los puntos donde la Provincia actuó antes del temporal

El Ministerio de Familia realizó tareas anticipadas en zonas vulnerables antes de las lluvias del 5 al 7 de diciembre.

La Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias difundió un resumen de su intervención durante las lluvias registradas entre el viernes 5 por la tarde y la noche del domingo 7 de diciembre. Según informaron, el operativo preventivo iniciado el jueves —ante la alerta naranja por precipitaciones— fue clave para reducir complicaciones en los departamentos más expuestos.

Ante el pronóstico temprano de alerta naranja por lluvias, desde el jueves se optó por hacer un operativo preventivo del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, con el objeto de asistir a las familias que habían sido afectadas en otros temporales similares, para que pudiesen reforzar los techos de sus viviendas y prevenir nuevas complicaciones. Se hizo entrega de ayuda primaria y acompañamiento comunitario para afrontar posibles contingencias en las zonas de:

.Las Talas, Los Médanos y Costa Canal en Caucete

.Villa Cariño, Villa el Tango y La Chimbera en 25 de Mayo.

.Las Piedritas, Campo Afuera y Villa Santa Bárbara en Albardón

.Villa del Lago y Barrio 25 de Mayo en Ullúm

Este accionar impidió que haya mayores inconvenientes con las copiosas lluvias del fin de semana. De hecho ni sábado ni domingo hubo requerimientos de asistencia en 25 de mayo, 9 de julio, Albardón, Angaco, Calingasta, Chimbas, Iglesia, Pocito, Rawson, Rivadavia, Santa Lucía, Sarmiento, San Martín, Ullum.

-Si se ha brindado asistencia, en las últimas horas, con material de aislación a algunas familias de Capital y Zonda, a través de los municipios.

-En Caucete, se llevó asistencia material a 130 familias de Bermejo y se trasladó a 3 grupos de familias a la Unión Vecinal Bermejo, a quienes se les mojaron sus pertenencias y por eso son contenidas por asistentes sociales.

-También en Jáchal y Valle Fértil se ha entregado nylon a algunas familias.

-Por prevención y para responder de manera inmediata, se mantiene una guardia activa de los equipos técnicos de la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias.

