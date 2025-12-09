Las intensas lluvias que se registraron el último fin de semana en Calingasta dejaron completamente inundado el Barreal Blanco, un fenómeno natural poco frecuente que, según especialistas, permitió que la naturaleza comenzara a reparar parte del grave daño provocado por un grupo de turistas en noviembre pasado, cuando ingresaron con vehículos UTV al área protegida.
Las lluvias reparan parte del daño causado por turistas en la Pampa del Leoncito
