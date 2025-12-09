Las lluvias reparan parte del daño causado por turistas en la Pampa del Leoncito

El episodio de vandalismo ambiental ocurrido en noviembre movilizó una investigación que incluyó pericias técnicas a cargo de la Unidad Fiscal de Investigaciones Genéricas. Un equipo de geólogos y expertos de la Universidad Nacional de San Juan determinó que las huellas dejadas por 16 UTV sobre la explanada causaron un daño severo, cuya recuperación podría demorar décadas.

Calingasta denunció daños con vehículos en la Pampa del Leoncito

Los turistas, provenientes de Córdoba, San Luis y Tucumán, ingresaron sin autorización y realizaron maniobras con los vehículos, erosionando un terreno que forma parte del patrimonio natural e histórico de San Juan.

Los estudios revelaron que la erosión afectó no solo la superficie, sino también el sistema de semillas del subsuelo, comprometiendo la regeneración. En algunas zonas se registraron surcos de hasta 30 centímetros de profundidad, lo que impedía desarrollar actividades como el carrovelismo, actividad deportiva autorizada.

La causa está en manos de la Justicia Federal, los involucrados fueron identificados y notificados y podrían afrontar sanciones económicas.