"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Turistas

Las lluvias reparan parte del daño causado por turistas en la Pampa del Leoncito

La naturaleza se encargó de reparar el tremendo daño que causó el grupo de turistas con vehículos UTV que dañaron el barreal en noviembre de este año.

Las intensas lluvias que se registraron el último fin de semana en Calingasta dejaron completamente inundado el Barreal Blanco, un fenómeno natural poco frecuente que, según especialistas, permitió que la naturaleza comenzara a reparar parte del grave daño provocado por un grupo de turistas en noviembre pasado, cuando ingresaron con vehículos UTV al área protegida.

Vandalismo en la Pampa del Leoncito: la causa pasó a la Justicia Federal

Desde la Dirección de Patrimonio Cultural destacaron que la inundación actúa como un mecanismo natural de regeneración del delicado suelo arcilloso, aunque insistieron en recomendar a los visitantes no ingresar al lugar, ya que cualquier huella nueva puede afectar el proceso de recuperación.

Te puede interesar...

El episodio de vandalismo ambiental ocurrido en noviembre movilizó una investigación que incluyó pericias técnicas a cargo de la Unidad Fiscal de Investigaciones Genéricas. Un equipo de geólogos y expertos de la Universidad Nacional de San Juan determinó que las huellas dejadas por 16 UTV sobre la explanada causaron un daño severo, cuya recuperación podría demorar décadas.

Calingasta denunció daños con vehículos en la Pampa del Leoncito

Los turistas, provenientes de Córdoba, San Luis y Tucumán, ingresaron sin autorización y realizaron maniobras con los vehículos, erosionando un terreno que forma parte del patrimonio natural e histórico de San Juan.

Los estudios revelaron que la erosión afectó no solo la superficie, sino también el sistema de semillas del subsuelo, comprometiendo la regeneración. En algunas zonas se registraron surcos de hasta 30 centímetros de profundidad, lo que impedía desarrollar actividades como el carrovelismo, actividad deportiva autorizada.

La causa está en manos de la Justicia Federal, los involucrados fueron identificados y notificados y podrían afrontar sanciones económicas.

Temas

Te puede interesar