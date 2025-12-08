San Juan inicia una semana con temperaturas agradables y algunas variaciones propias de la transición hacia días más calurosos. Aunque este lunes no cuenta con registros oficiales de mínima y máxima, desde el martes comienzan a perfilarse jornadas templadas que se mantendrán hasta el fin de semana.
Lo que se viene: inestabilidad a mitad de semana y calor hacia el fin de semana
El pronóstico anticipa días estables, con máximas entre 29°C y 35°C, y la posibilidad de precipitaciones a mitad de semana.