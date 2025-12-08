"
Lo que se viene: inestabilidad a mitad de semana y calor hacia el fin de semana

El pronóstico anticipa días estables, con máximas entre 29°C y 35°C, y la posibilidad de precipitaciones a mitad de semana.

San Juan inicia una semana con temperaturas agradables y algunas variaciones propias de la transición hacia días más calurosos. Aunque este lunes no cuenta con registros oficiales de mínima y máxima, desde el martes comienzan a perfilarse jornadas templadas que se mantendrán hasta el fin de semana.

Para este martes, se espera una mínima de 19°C y una máxima de 29°C, configurando un día estable y sin señales de mal tiempo.

Las condiciones cambian hacia el miércoles, cuando la temperatura oscilará entre los 15°C y los 30°C, y comenzará la probabilidad de lluvias, que se extenderá también durante el jueves.

El jueves mantendrá valores similares, con una mínima de 18°C y una máxima de 29°C, acompañado por un escenario de inestabilidad que podría derivar en precipitaciones aisladas.

Hacia el cierre de la semana, el clima vuelve a estabilizarse. El viernes tendrá temperaturas entre 18°C y 31°C, mientras que el sábado será el día más caluroso de la semana, alcanzando los 35°C de máxima tras una mínima de 18°C.

El domingo, en tanto, se presentará caluroso pero algo más moderado, con una mínima prevista de 20°C y una máxima de 32°C.

A mitad de semana se recomienda estar atento a los avisos meteorológicos por la inestabilidad prevista, especialmente para quienes planifiquen actividades al aire libre.

