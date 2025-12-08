Rawson ya tiene fecha de inscripción para las colonias de verano

Las colonias son organizadas por el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano de la provincia y coordinadas por la Municipalidad de Rawson, con el objetivo de brindar un espacio de contención, recreación y esparcimiento durante el receso vacacional.

Las actividades se desarrollarán del 7 al 30 de enero y, en el departamento Rawson, tendrán sede en los siguientes espacios:

- Camping Luz y Fuerza (El Paraíso)

- Camping Sindicato de Empleados de Comercio (SEC)

- Camping CESAP (Centro de Suboficiales y Agentes de la Policía de San Juan)

- Camping UOM (Unión Obrera Metalúrgica)

- Camping ATSA (Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina)

- Predio Gaucho José Dolores (Médano de Oro)

La PREINSCRIPCIÓN se realizará exclusivamente los días martes 09 y miércoles 10 de diciembre, a través de Lito, el asistente virtual de WhatsApp, al número 2645702020.

Para completarla, será necesario contar con:

- DNI del participante

- Certificado médico de buena salud

- Certificado de Discapacidad (si corresponde)

- Grupo sanguíneo

- Autorización firmada por padres o tutores (en el caso de menores de edad)

Se recuerda que es fundamental seleccionar el camping más cercano al domicilio, ya que cada predio cuenta con cupos limitados.

La INSCRIPCIÓN DEFINITIVA se realizará de manera presencial los días viernes 12 y sábado 13 de diciembre, en el lugar y horario que serán informados por Lito. Solo podrán completar esta instancia quienes hayan realizado previamente la preinscripción online.

Toda la información estará disponible a través de los canales oficiales de la Municipalidad de Rawson.