Pese al alta de la médica, la Justicia no la citará al menos esta semana

La médica aún no sale del hospital por cuestiones de seguridad. Mientras tanto, en la Justicia le darán tiempo a su recuperación.

La cuarta paciente de Covid -19 ya está recuperada, según el segundo testeo realizado a 26 días de haber contraído la enfermedad, producto de su imprudencia. Se trata de Laura Galván, una médica perteneciente al área de Clínica Covid, quien aprovechó su condición para ver a su hermano, un paciente crítico que padecía el virus Sars Cov-2, en un grado moderado, al haberlo contraído en un hospital bonaerense.

Al contagiarse de coronavirus, la médica quedó complicada porque la razón de su enfermedad implicaba un delito. El Gobierno la denunció y ahora, Galván, dada de alta, puede entrevistarse con el juez y contar su versión de los hechos.

Sin embargo, no será tan rápido el proceso, porque para los investigadores no se trata de una causa común. La implicada en varias infracciones contra la ley penal ha sido paciente de Covid por mucho tiempo y en la Justicia no quieren correr riesgos innecesarios.

Si bien, la requisitoria del Ministerio Público Fiscal sobre la palabra ineludible de la médica fue presentada formalmente ante el juez Alberto Caballero, hace varios días, será el magistrado quien tome la decisión y cite a la profesional cuando lo crea oportuno.

Por el momento, se cree que esta entrevista no se concretará por al menos dos semanas, según informaron a sanjuan8.com, fuentes judiciales.

Mientras tanto, el alta médica se maneja con cautela en Salud Pública. Aunque cuenta con la eximición de prisión, y se le ha dado garantías de que no irá presa, su situación sigue siendo delicada. Es por eso que, por estas horas, Galván sigue estando en el hospital aunque ya tiene el alta Covid. Se supo que no será por mucho tiempo.

El expediente que la llevará a juicio

"Todo el peso de la ley caerá contra la cuarta paciente", lo dijo la ministra Alejandra Venerando, cuando confirmó que el Gobierno había denunciado penalmente a la médica Galván, miembro de su equipo de trabajo.

Los artículos que versa la denuncia firmada por la máxima autoridad de Salud, son los 205 (que es el que menciona la violación de las medidas adoptadas para evitar la propagación del virus), 207, 239 y 248.

El incumplimiento de sus deberes como profesional de la salud, su negligencia a la hora de hacerle caso omiso al protocolo y el hecho de haber puesto en riesgo la salud de los sanjuaninos, pesa sobre sus hombros más que nunca.

A 17 días de conocerse que contagió a su colega, un neumonólogo que aún sigue grave, su situación procesal se complicó. Pasó de una posible multa e inhabilitación de su matrícula sanitaria, a una probable pena de cumplimiento en suspenso, por tratarse de un delito correccional.

Pese a que se augura un proceso lento, no se descarta llamar ante el juez a su hermano, el transportista que llegó con Covid en un avión sanitario, para que también declare lo ocurrido, según lo adelantó el fiscal Roberto Mallea.