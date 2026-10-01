Los padres de Uriel Ríos piden ser querellante en la causa por la muerte de su hijo

Entrevistados por Canal 8, los padres de Uriel insistieron en que buscan que el caso sea esclarecido y que se determine la responsabilidad de quienes participaron del hecho.

Según relataron, durante la investigación surgieron elementos que consideran relevantes para reconstruir lo ocurrido aquella noche. Entre ellos mencionaron que, después del ataque, uno de los jóvenes involucrados se habría lavado las manos y cambiado el buzo que llevaba puesto.

Para la familia, esta situación genera interrogantes y los lleva a sospechar que podría tratarse de conductas que los jóvenes ya habrían realizado anteriormente, aunque se trata de una interpretación de los familiares que deberá ser determinada por la investigación.

También señalaron que en el episodio habría habido dos cuchillos. De acuerdo con el relato de la familia, uno de ellos habría sido utilizado para atacar a Uriel, mientras que el otro habría sido utilizado por un joven mayor para herir al hermano de la víctima, Uziel Rios.

Los padres de Uriel también hicieron referencia a la declaración de un tercer joven, realizada el miércoles en el marco de la investigación.

Según el relato familiar, este adolescente habría reconocido que participó de la pelea con Uriel, pero sostuvo que quien lo apuñaló fue el primer joven que se entregó tras el hecho.

La declaración se suma a los elementos que analiza la Justicia para determinar cómo se inició la pelea, quiénes participaron y cuál fue el rol de cada uno de los jóvenes involucrados.