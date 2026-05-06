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Perea, categórico: pidió acelerar inversiones y defendió el modelo minero

El ministro de Minería aseguró que San Juan concentra el 80% de la inversión en cobre proyectada para Argentina y reclamó definiciones rápidas al sector privado.

La Expo San Juan Minera 2026 comenzó con un mensaje claro del Gobierno provincial hacia el sector empresario: acelerar inversiones, avanzar con proyectos y aprovechar el momento que atraviesa San Juan dentro del mapa minero internacional.

El encargado de marcar esa postura fue el ministro de Minería, Juan Pablo Perea, quien encabezó la apertura del encuentro con un discurso atravesado por la competitividad, el cobre y la necesidad de convertir anuncios en decisiones concretas.

Frente a empresarios, proveedores y referentes del sector, el funcionario sostuvo que la expo no debe limitarse a lo institucional, sino transformarse en un espacio donde se definan inversiones reales. “Lo importante es lo que viene”, expresó al referirse a las rondas de negocios, las reuniones entre compañías y las negociaciones que se desarrollarán durante los próximos días.

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En ese marco, insistió en que cada demora impacta directamente en la economía provincial y en el desarrollo de las comunidades vinculadas a la actividad minera. El mensaje apuntó especialmente al sector privado, en medio de un escenario donde San Juan busca consolidarse como uno de los grandes polos del cobre en América Latina.

Uno de los ejes más fuertes del discurso estuvo vinculado al potencial cuprífero de la provincia. Allí, Perea aseguró que “el 80% de la inversión en cobre proyectada para los próximos 15 años en Argentina se va a hacer en San Juan”, una definición que volvió a colocar a la provincia en el centro de las expectativas nacionales del sector.

El funcionario también defendió la estrategia impulsada por el gobernador Marcelo Orrego y aseguró que el crecimiento minero responde a un esquema basado en previsibilidad, reglas claras y simplificación administrativa. Según indicó, uno de los cambios centrales estuvo en la reducción de tiempos burocráticos, al señalar que trámites que antes demoraban seis meses ahora pueden resolverse en alrededor de 30 días.

A lo largo de su exposición, Perea buscó mostrar un Estado más ágil pero sin resignar controles. En ese sentido, remarcó que la provincia mantiene inspecciones y monitoreos ambientales permanentes, al tiempo que avanza en digitalización y modernización del catastro minero.

Sobre el cierre, dejó uno de los mensajes más directos hacia las empresas presentes. “La provincia hizo su tarea. Yo espero que ustedes hagan la suya”, lanzó, reclamando mayor velocidad en las definiciones de inversión y ejecución de proyectos.

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