Perea, categórico: pidió acelerar inversiones y defendió el modelo minero

En ese marco, insistió en que cada demora impacta directamente en la economía provincial y en el desarrollo de las comunidades vinculadas a la actividad minera. El mensaje apuntó especialmente al sector privado, en medio de un escenario donde San Juan busca consolidarse como uno de los grandes polos del cobre en América Latina.

Uno de los ejes más fuertes del discurso estuvo vinculado al potencial cuprífero de la provincia. Allí, Perea aseguró que “el 80% de la inversión en cobre proyectada para los próximos 15 años en Argentina se va a hacer en San Juan”, una definición que volvió a colocar a la provincia en el centro de las expectativas nacionales del sector.

El funcionario también defendió la estrategia impulsada por el gobernador Marcelo Orrego y aseguró que el crecimiento minero responde a un esquema basado en previsibilidad, reglas claras y simplificación administrativa. Según indicó, uno de los cambios centrales estuvo en la reducción de tiempos burocráticos, al señalar que trámites que antes demoraban seis meses ahora pueden resolverse en alrededor de 30 días.

A lo largo de su exposición, Perea buscó mostrar un Estado más ágil pero sin resignar controles. En ese sentido, remarcó que la provincia mantiene inspecciones y monitoreos ambientales permanentes, al tiempo que avanza en digitalización y modernización del catastro minero.

Sobre el cierre, dejó uno de los mensajes más directos hacia las empresas presentes. “La provincia hizo su tarea. Yo espero que ustedes hagan la suya”, lanzó, reclamando mayor velocidad en las definiciones de inversión y ejecución de proyectos.