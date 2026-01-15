"
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
paso de Agua Negra

El Paso de Agua Negra habilitado hasta las 17

Las autoridades recomendaron a los conductores transitar con luces bajas encendidas, respetar estrictamente los límites de velocidad y extremar las precauciones durante el recorrido,

El Ministerio de Gobierno dio a conocer el estado actualizado del Paso Internacional por Agua Negra, ubicado sobre la Ruta Nacional 150. Según lo informado por la Secretaría de Relaciones Institucionales, el corredor fronterizo se encuentra habilitado para la circulación vehicular en el horario de 7:00 a 17:00 horas.

Desde la cartera provincial recomendaron a los conductores transitar con luces bajas encendidas, respetar estrictamente los límites de velocidad y extremar las precauciones durante el recorrido, debido a la presencia de personal de Vialidad Nacional que se encuentra realizando tareas de mantenimiento sobre la ruta.

Asimismo, las autoridades recordaron la importancia de contar con la documentación obligatoria y verificar el estado del vehículo antes de emprender el viaje, especialmente teniendo en cuenta las condiciones propias de la zona cordillerana.

Teléfonos de utilidad

  • Centro de Atención al Usuario – Vialidad Nacional

    Atención: lunes a viernes de 9 a 18 horas

    Teléfonos: 0800-222-6272 / 0800-333-0073

  • Ministerio de Gobierno – Secretaría de Relaciones Institucionales

    Tel: (+54) 264 4307246 / 4307251 / 4307208

    Email: [email protected]

  • Consulado General de la República Argentina en Valparaíso

    Tel: (+56) 32 2217419 / 2213691 / 2745539

    Guardia (solo emergencias): (+56) 9 93238104

    Dirección: Blanco 625, 5º piso, oficina 53, V Región

    Email: [email protected]

    Horario de atención: 9:00 a 17:00 horas

  • Gendarmería Nacional Argentina

    Sección Las Flores: (+54) 2647 497002

    Escuadrón 25 Jáchal: (+54) 2647 420473

  • Dirección Nacional de Vialidad

    Tel: (+54) 264 4213534 / 4212966 / 4212532

    Email: [email protected]

  • Ministerio de Salud Pública – Hospital Tomás Perón

    Dirección: Calle Santo Domingo s/n°, Rodeo, Iglesia, San Juan

    Emergencias: 107

