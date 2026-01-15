El Paso de Agua Negra habilitado hasta las 17

Desde la cartera provincial recomendaron a los conductores transitar con luces bajas encendidas, respetar estrictamente los límites de velocidad y extremar las precauciones durante el recorrido, debido a la presencia de personal de Vialidad Nacional que se encuentra realizando tareas de mantenimiento sobre la ruta.

Asimismo, las autoridades recordaron la importancia de contar con la documentación obligatoria y verificar el estado del vehículo antes de emprender el viaje, especialmente teniendo en cuenta las condiciones propias de la zona cordillerana.