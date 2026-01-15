El Ministerio de Gobierno dio a conocer el estado actualizado del Paso Internacional por Agua Negra, ubicado sobre la Ruta Nacional 150. Según lo informado por la Secretaría de Relaciones Institucionales, el corredor fronterizo se encuentra habilitado para la circulación vehicular en el horario de 7:00 a 17:00 horas.
El Paso de Agua Negra habilitado hasta las 17
Las autoridades recomendaron a los conductores transitar con luces bajas encendidas, respetar estrictamente los límites de velocidad y extremar las precauciones durante el recorrido,