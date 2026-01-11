"
El Paso de Agua Negra se encuentra habilitado y operativo

Desde el organismo provincial recomendaron a los conductores transitar con luces bajas encendidas, respetar estrictamente los límites de velocidad

El Ministerio de Gobierno dio a conocer la actualización del estado del Paso Internacional por Agua Negra, ubicado sobre la Ruta Nacional 150. A través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, se informó que el paso fronterizo se encuentra habilitado para la circulación vehicular en el horario de 07:00 a 17:00 horas.

Desde el organismo provincial recomendaron a los conductores transitar con luces bajas encendidas, respetar estrictamente los límites de velocidad y circular con máxima precaución, debido a la presencia de personal de Vialidad Nacional, que se encuentra realizando tareas de mantenimiento sobre la traza.

Asimismo, se recordó la importancia de planificar el viaje con anticipación y mantenerse informados sobre las condiciones del camino, especialmente para quienes tengan previsto cruzar hacia Chile.

Teléfonos de utilidad

  • Centro de Atención al Usuario – Vialidad Nacional

    Lunes a viernes de 9 a 18 hs

    0800-222-6272 / 0800-333-0073

  • Ministerio de Gobierno – Secretaría de Relaciones Institucionales

    Tel: (+54) (264) 4307246 / 4307251 / 4307208

    Email: [email protected]

  • Consulado General de la República Argentina en Valparaíso

    Tel: (+56) (32) 2217419 / 2213691 / 2745539

    Guardia: (+56) (9) 93238104 (solo emergencias)

    Dirección: Blanco 625, 5º piso, oficina 53, V Región

    Horario de atención: 09 a 17 hs

  • Gendarmería Nacional Argentina

    Sección Las Flores: (+54) (2647) 497002

    Escuadrón 25 Jáchal: (+54) (2647) 420473

  • Dirección Nacional de Vialidad

    Tel: (+54) (264) 4213534 / 4212966 / 4212532

    Email: [email protected]

  • Ministerio de Salud Pública – Hospital Tomás Perón

    Rodeo, Iglesia, San Juan – Emergencias: 107

Finalmente, se recordó que para comunicarse desde Argentina hacia Chile se debe marcar (+56), seguido del código de zona y número correspondiente, o (+56)(9) en el caso de teléfonos celulares.

