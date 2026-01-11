El Ministerio de Gobierno dio a conocer la actualización del estado del Paso Internacional por Agua Negra, ubicado sobre la Ruta Nacional 150. A través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, se informó que el paso fronterizo se encuentra habilitado para la circulación vehicular en el horario de 07:00 a 17:00 horas.
El Paso de Agua Negra se encuentra habilitado y operativo
Desde el organismo provincial recomendaron a los conductores transitar con luces bajas encendidas, respetar estrictamente los límites de velocidad