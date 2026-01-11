El Paso de Agua Negra se encuentra habilitado y operativo

Desde el organismo provincial recomendaron a los conductores transitar con luces bajas encendidas, respetar estrictamente los límites de velocidad y circular con máxima precaución, debido a la presencia de personal de Vialidad Nacional, que se encuentra realizando tareas de mantenimiento sobre la traza.

Asimismo, se recordó la importancia de planificar el viaje con anticipación y mantenerse informados sobre las condiciones del camino, especialmente para quienes tengan previsto cruzar hacia Chile.