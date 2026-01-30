A través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, el Ministerio de Gobierno brindó el reporte oficial sobre la transitabilidad del Paso Internacional por Agua Negra. A pesar de la inestabilidad climática en la región, el corredor que conecta San Juan con Chile permanece abierto para los viajeros.
Paso de Agua Negra habilitado: horario y recomendaciones para este viernes
El Ministerio de Gobierno confirmó que el cruce fronterizo por Ruta Nacional 150 está operativo. Solicitan precaución y respeto a las normas de tránsito durante el recorrido.