Paso de Agua Negra habilitado: horario y recomendaciones para este viernes

El Ministerio de Gobierno confirmó que el cruce fronterizo por Ruta Nacional 150 está operativo. Solicitan precaución y respeto a las normas de tránsito durante el recorrido.

A través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, el Ministerio de Gobierno brindó el reporte oficial sobre la transitabilidad del Paso Internacional por Agua Negra. A pesar de la inestabilidad climática en la región, el corredor que conecta San Juan con Chile permanece abierto para los viajeros.

Detalles del funcionamiento:

  • Estado: El paso se encuentra Habilitado para circular.

  • Horario de atención: Se puede transitar en la franja horaria de 07:00 a 17:00 hs.

  • Ubicación: El trayecto corresponde a la Ruta Nacional 150.

Consejos para conductores: Las autoridades provinciales emitieron una serie de recomendaciones para garantizar la seguridad en la zona de alta montaña:

  • Es obligatorio circular con las luces bajas encendidas en todo momento.

  • Se exige el firme respeto a los límites de velocidad establecidos.

  • Se solicita mantener la precaución durante el camino debido a las características propias de la ruta internacional.

