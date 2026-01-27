Paso de Agua Negra: en dos meses, incautaron municiones y marihuana

El director regional de Aduanas de Chile, Pablo Zambrano, informó que desde la apertura se han realizado 11 procedimientos exitosos, con incautación de 39 unidades de elementos prohibidos —incluidas municiones, fuegos artificiales y un dispositivo tipo electroshock— además de 18 gramos de marihuana. Según indicó, los casos fueron derivados a la fiscalía correspondiente para continuar las acciones legales.

Decomisos agrícolas y riesgo de plagas

Uno de los focos principales es el intento de ingreso de productos agrícolas y pecuarios, muchas veces por desconocimiento de la normativa. En ese marco, el director regional del SAG, Jorge Fernández, precisó que se interceptaron 1.554 productos de riesgo, totalizando 765 kilos:

93% de origen agrícola ( 678 kilos )

7% de origen pecuario (87 kilos)

Entre los productos más detectados se registraron frutos secos, frutas, verduras frescas y, en el caso pecuario, cárnicos procesados, carne, huevos crudos y miel. Fernández destacó además la detección de larvas de mosca de la fruta (Ceratitis capitata) en naranjas durante diciembre y en duraznos en enero, lo que evidencia la presión de ingreso de la plaga y la relevancia de los controles para evitar su propagación.

Ingreso de mascotas: requisitos obligatorios

El SAG recordó que quienes viajen con mascotas deben presentar un certificado oficial del SENASA que acredite:

Vacunación antirrábica aplicada con al menos 21 días de anticipación

Desparasitación realizada entre 5 y 30 días antes del ingreso

Identificación con microchip, exigida por normativa chilena

Detenciones recientes

En los últimos días, los controles permitieron detener a dos personas por infracción a la Ley de Armas. Según explicó el subprefecto Ginés Cofré, jefe de la Brigada de Investigación Criminal de Vicuña, un ciudadano argentino fue detenido al intentar ingresar a Chile con municiones calibre 9 mm, mientras que un ciudadano chileno fue aprehendido al ser sorprendido con una linterna electroshock —elemento prohibido— cuando se dirigía hacia Argentina.