Paso de Agua Negra: en dos meses, incautaron municiones y marihuana

En el marco de los controles en Agua Negra, detectaron municiones, marihuana y 678 kilos de productos agrícolas.

Desde la reapertura del Paso de Agua Negra el 26 de noviembre, los organismos fiscalizadores desplegados en el complejo fronterizo han intensificado los controles y concretado incautaciones de municiones, marihuana y productos de riesgo sanitario. En el mismo período, más de 35 mil personas han sido controladas al ingresar a la Región de Coquimbo.

El aumento del tránsito estival entre Chile y Argentina convierte a este corredor en un punto estratégico, lo que obliga a reforzar la presencia permanente de instituciones como Aduanas, SAG, PDI y Carabineros, con apoyo de unidades especializadas.

Procedimientos por mercancías prohibidas

El director regional de Aduanas de Chile, Pablo Zambrano, informó que desde la apertura se han realizado 11 procedimientos exitosos, con incautación de 39 unidades de elementos prohibidos —incluidas municiones, fuegos artificiales y un dispositivo tipo electroshock— además de 18 gramos de marihuana. Según indicó, los casos fueron derivados a la fiscalía correspondiente para continuar las acciones legales.

Decomisos agrícolas y riesgo de plagas

Uno de los focos principales es el intento de ingreso de productos agrícolas y pecuarios, muchas veces por desconocimiento de la normativa. En ese marco, el director regional del SAG, Jorge Fernández, precisó que se interceptaron 1.554 productos de riesgo, totalizando 765 kilos:

  • 93% de origen agrícola (678 kilos)

  • 7% de origen pecuario (87 kilos)

Entre los productos más detectados se registraron frutos secos, frutas, verduras frescas y, en el caso pecuario, cárnicos procesados, carne, huevos crudos y miel. Fernández destacó además la detección de larvas de mosca de la fruta (Ceratitis capitata) en naranjas durante diciembre y en duraznos en enero, lo que evidencia la presión de ingreso de la plaga y la relevancia de los controles para evitar su propagación.

Ingreso de mascotas: requisitos obligatorios

El SAG recordó que quienes viajen con mascotas deben presentar un certificado oficial del SENASA que acredite:

  • Vacunación antirrábica aplicada con al menos 21 días de anticipación

  • Desparasitación realizada entre 5 y 30 días antes del ingreso

  • Identificación con microchip, exigida por normativa chilena

Detenciones recientes

En los últimos días, los controles permitieron detener a dos personas por infracción a la Ley de Armas. Según explicó el subprefecto Ginés Cofré, jefe de la Brigada de Investigación Criminal de Vicuña, un ciudadano argentino fue detenido al intentar ingresar a Chile con municiones calibre 9 mm, mientras que un ciudadano chileno fue aprehendido al ser sorprendido con una linterna electroshock —elemento prohibido— cuando se dirigía hacia Argentina.

FUENTE: Región Binacional

