Alerta en Ullum: el servicio de agua potable podría verse afectado por el temporal

OSSE informó un alto grado de turbiedad en los canales de abastecimiento tras las lluvias. Piden a los vecinos hacer un uso racional de las reservas domiciliarias.

Las consecuencias del clima adverso que afectó a la provincia en las últimas horas impactaron directamente en la infraestructura de saneamiento del departamento Ullum. La empresa prestataria del servicio informó sobre inconvenientes técnicos derivados del arrastre de sedimentos en las fuentes de captación.

Estado del suministro:

  • Causa del problema: Se detectó un alto grado de turbiedad en los canales que abastecen al Establecimiento Potabilizador Ullum.

  • Impacto: Debido a esta situación, la presión y el caudal de agua potable podrían encontrarse disminuidos en distintos puntos del departamento.

  • Reservas: Se recuerda a la población que los tanques domiciliarios estándar permiten afrontar estas contingencias por un plazo superior a las 24 horas.

Ante la posibilidad de que el servicio se vea limitado, se solicita a la comunidad realizar un uso estrictamente racional del agua potable, evitando riegos, lavado de veredas o llenado de piletas hasta que las condiciones de ingreso de agua al establecimiento se normalicen.

