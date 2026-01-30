Alerta en Ullum: el servicio de agua potable podría verse afectado por el temporal

Estado del suministro:

Causa del problema: Se detectó un alto grado de turbiedad en los canales que abastecen al Establecimiento Potabilizador Ullum.

Impacto: Debido a esta situación, la presión y el caudal de agua potable podrían encontrarse disminuidos en distintos puntos del departamento.

Reservas: Se recuerda a la población que los tanques domiciliarios estándar permiten afrontar estas contingencias por un plazo superior a las 24 horas.

Ante la posibilidad de que el servicio se vea limitado, se solicita a la comunidad realizar un uso estrictamente racional del agua potable, evitando riegos, lavado de veredas o llenado de piletas hasta que las condiciones de ingreso de agua al establecimiento se normalicen.