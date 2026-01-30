Las consecuencias del clima adverso que afectó a la provincia en las últimas horas impactaron directamente en la infraestructura de saneamiento del departamento Ullum. La empresa prestataria del servicio informó sobre inconvenientes técnicos derivados del arrastre de sedimentos en las fuentes de captación.
Alerta en Ullum: el servicio de agua potable podría verse afectado por el temporal
OSSE informó un alto grado de turbiedad en los canales de abastecimiento tras las lluvias. Piden a los vecinos hacer un uso racional de las reservas domiciliarias.