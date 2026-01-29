"
paso de Agua Negra

Paso de Agua Negra habilitado: mantienen los horarios de circulación este jueves

El Ministerio de Gobierno confirmó que la Ruta Nacional 150 está operativa para todo tipo de vehículos.

El Ministerio de Gobierno, mediante la Secretaría de Relaciones Institucionales, emitió el reporte oficial sobre el estado del Paso Internacional por Agua Negra. A pesar de la inestabilidad climática en la provincia, el corredor hacia Chile se encuentra funcionando con normalidad.

Detalles de transitabilidad:

  • Estado: Habilitado para la circulación.

  • Horario: El paso permanece abierto de 07:00 a 17:00 hs.

  • Ruta: Ruta Nacional 150.

Recomendaciones de seguridad: Debido a la presencia de personal de Vialidad Nacional que realiza tareas de mantenimiento sobre la calzada, se solicita a los conductores extremar la precaución. Es obligatorio circular con las luces bajas encendidas y respetar estrictamente los límites de velocidad establecidos para la zona de alta montaña.

