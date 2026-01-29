El Ministerio de Gobierno, mediante la Secretaría de Relaciones Institucionales, emitió el reporte oficial sobre el estado del Paso Internacional por Agua Negra. A pesar de la inestabilidad climática en la provincia, el corredor hacia Chile se encuentra funcionando con normalidad.
San Juan 8 > San Juan > paso de Agua Negra
Paso de Agua Negra habilitado: mantienen los horarios de circulación este jueves
El Ministerio de Gobierno confirmó que la Ruta Nacional 150 está operativa para todo tipo de vehículos.