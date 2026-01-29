Paso de Agua Negra habilitado: mantienen los horarios de circulación este jueves

Detalles de transitabilidad:

Estado: Habilitado para la circulación.

Horario: El paso permanece abierto de 07:00 a 17:00 hs .

Ruta: Ruta Nacional 150.

Recomendaciones de seguridad: Debido a la presencia de personal de Vialidad Nacional que realiza tareas de mantenimiento sobre la calzada, se solicita a los conductores extremar la precaución. Es obligatorio circular con las luces bajas encendidas y respetar estrictamente los límites de velocidad establecidos para la zona de alta montaña.