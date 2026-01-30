El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, junto al Pedal Club Olimpia, confirmaron cambios urgentes en el cronograma de la 41° edición de la Vuelta a San Juan. Debido a los efectos de la tormenta y los daños estructurales detectados en la Ruta 40 Norte, el pelotón no podrá subir hoy al Alto El Colorado como estaba previsto.
Por la tormenta, postergan El Colorado y hoy se corre la Difunta Correa
Las lluvias afectaron la Ruta 40 Norte y obligaron a reprogramar la etapa reina de la Vuelta a San Juan para este sábado.