Por la tormenta, postergan El Colorado y hoy se corre la Difunta Correa

Este viernes se disputará la etapa con destino a la Difunta Correa, manteniendo los horarios originales:

Concentración: 14:15 horas en la Plaza de Santa Lucía (General Paz y Aberastain).

Largada: 15:30 horas.

Metas de Montaña: Se disputarán dos de 3ª categoría en la Cuesta de las Vacas (ida en el KM 53,6 y regreso en el KM 63,1).

Metas Sprints: Ubicadas en la Diagonal Sarmiento, Caucete (ida en el KM 22,4 y regreso en el KM 94,3).

La etapa de El Colorado

La esperada subida al Alto El Colorado ha sido reprogramada para mañana, sábado 31 de enero, en su horario habitual, una vez que se garantice la seguridad en las zonas de ruta afectadas por las crecientes.