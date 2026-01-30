"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Difunta Correa

Por la tormenta, postergan El Colorado y hoy se corre la Difunta Correa

Las lluvias afectaron la Ruta 40 Norte y obligaron a reprogramar la etapa reina de la Vuelta a San Juan para este sábado.

El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, junto al Pedal Club Olimpia, confirmaron cambios urgentes en el cronograma de la 41° edición de la Vuelta a San Juan. Debido a los efectos de la tormenta y los daños estructurales detectados en la Ruta 40 Norte, el pelotón no podrá subir hoy al Alto El Colorado como estaba previsto.

Para garantizar la continuidad de la competencia, se decidió invertir el orden de las etapas de este viernes y sábado.

Detalles de la jornada de hoy (Viernes 30/01)

Te puede interesar...

Este viernes se disputará la etapa con destino a la Difunta Correa, manteniendo los horarios originales:

  • Concentración: 14:15 horas en la Plaza de Santa Lucía (General Paz y Aberastain).

  • Largada: 15:30 horas.

  • Metas de Montaña: Se disputarán dos de 3ª categoría en la Cuesta de las Vacas (ida en el KM 53,6 y regreso en el KM 63,1).

  • Metas Sprints: Ubicadas en la Diagonal Sarmiento, Caucete (ida en el KM 22,4 y regreso en el KM 94,3).

La etapa de El Colorado

La esperada subida al Alto El Colorado ha sido reprogramada para mañana, sábado 31 de enero, en su horario habitual, una vez que se garantice la seguridad en las zonas de ruta afectadas por las crecientes.

Temas

Te puede interesar