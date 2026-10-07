Paro de colectivos: "La medida fue intempestiva y habrá sanciones"

"Vamos a tomar las medidas que serán sanciones, siempre que el servicio se vea afectado. Las sanciones económicas desde la Secretaría de Transporte son para las empresas", aseveró Molina sobre el alcance del régimen de penalizaciones que ejecutará la provincia.

El titular de Transporte subrayó que la gestión provincial no recibió ningún tipo de preaviso sobre la medida de fuerza ni sobre las asambleas gremiales. Según precisó el funcionario, las inspecciones en calle constataron que la inmensa mayoría de las unidades permaneció dentro de los galpones, registrándose solo la salida esporádica de colectivos en contadas líneas.