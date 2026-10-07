El secretario de Tránsito y Transporte de la provincia, Marcelo Molina, fijó la postura oficial del Gobierno tras la sorpresiva retención de servicios que paralizó el transporte público en San Juan durante las primeras horas de este miércoles. Con un tono crítico hacia la modalidad de la protesta, el funcionario adelantó que se aplicarán severas multas financieras a las firmas de colectivo.
Paro de colectivos: "La medida fue intempestiva y habrá sanciones"
El secretario de Tránsito y Transporte de San Juan, Marcelo Molina, cuestionó con dureza la retención de servicios realizada por la UTA a primera hora de este miércoles.