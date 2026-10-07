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Paro de colectivos: "La medida fue intempestiva y habrá sanciones"

El secretario de Tránsito y Transporte de San Juan, Marcelo Molina, cuestionó con dureza la retención de servicios realizada por la UTA a primera hora de este miércoles.

El secretario de Tránsito y Transporte de la provincia, Marcelo Molina, fijó la postura oficial del Gobierno tras la sorpresiva retención de servicios que paralizó el transporte público en San Juan durante las primeras horas de este miércoles. Con un tono crítico hacia la modalidad de la protesta, el funcionario adelantó que se aplicarán severas multas financieras a las firmas de colectivo.

"Vamos a tomar las medidas que serán sanciones, siempre que el servicio se vea afectado. Las sanciones económicas desde la Secretaría de Transporte son para las empresas", aseveró Molina sobre el alcance del régimen de penalizaciones que ejecutará la provincia.

El titular de Transporte subrayó que la gestión provincial no recibió ningún tipo de preaviso sobre la medida de fuerza ni sobre las asambleas gremiales. Según precisó el funcionario, las inspecciones en calle constataron que la inmensa mayoría de las unidades permaneció dentro de los galpones, registrándose solo la salida esporádica de colectivos en contadas líneas.

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Frente al impacto en miles de sanjuaninos que no pudieron trasladarse a sus puestos de trabajo y establecimientos educativos, Molina respaldó el reclamo social: "La gente con toda razón está molesta, fue una medida intempestiva sin comunicación oficial", concluyó, garantizando que se auditará la progresiva restitución de los diagramas habituales.

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