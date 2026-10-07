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Sopresivo: la UTA suspendió el servicio de colectivos por un reclamo salarial

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) San Juan resolvió no iniciar los recorridos de corta y media distancia durante la primera mañana de este miércoles.

La mañana de este miércoles 7 de octubre comenzó con serias complicaciones para los miles de usuarios del transporte público en la provincia de San Juan. La seccional local de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) resolvió iniciar una medida de retención de servicios desde las primeras horas de la madrugada, dejando sin unidades en calle a las líneas de corta y media distancia.

El conflicto responde a un reclamo salarial iniciado contra las empresas nucleadas en la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP). Según señalaron desde la conducción gremial, las firmas no depositaron los haberes respetando la pauta de aumento pactada y homologada a nivel nacional para el interior del país.

Frente a esta situación, la entidad sindical declaró el estado de alerta y movilización con asambleas permanentes. Las unidades permanecen guardadas en los galpones de las respectivas empresas a la espera de definiciones administrativas sobre la acreditación de los montos adeudados.

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De acuerdo con las primeras informaciones del sector, existe la intención de reanudar el esquema de frecuencias alrededor de las 08:00 hs. Sin embargo, los referentes de la UTA advirtieron que de persistir el pago incompleto de los sueldos o los incumplimientos del acuerdo, volverán a implementar medidas de fuerza a lo largo de toda la jornada.

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