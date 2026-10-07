Sopresivo: la UTA suspendió el servicio de colectivos por un reclamo salarial

El conflicto responde a un reclamo salarial iniciado contra las empresas nucleadas en la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP). Según señalaron desde la conducción gremial, las firmas no depositaron los haberes respetando la pauta de aumento pactada y homologada a nivel nacional para el interior del país.

Frente a esta situación, la entidad sindical declaró el estado de alerta y movilización con asambleas permanentes. Las unidades permanecen guardadas en los galpones de las respectivas empresas a la espera de definiciones administrativas sobre la acreditación de los montos adeudados.