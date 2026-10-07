La mañana de este miércoles 7 de octubre comenzó con serias complicaciones para los miles de usuarios del transporte público en la provincia de San Juan. La seccional local de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) resolvió iniciar una medida de retención de servicios desde las primeras horas de la madrugada, dejando sin unidades en calle a las líneas de corta y media distancia.
Sopresivo: la UTA suspendió el servicio de colectivos por un reclamo salarial
La Unión Tranviarios Automotor (UTA) San Juan resolvió no iniciar los recorridos de corta y media distancia durante la primera mañana de este miércoles.