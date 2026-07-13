Paritaria docente: reunión decisiva entre gremios y el gobierno

En cambio, hasta el inicio de la reunión, ni UDAP ni AMET habían comunicado públicamente cuál fue la decisión adoptada por sus bases, por lo que su postura será determinante para saber si existe la posibilidad de alcanzar un acuerdo o si las negociaciones deberán continuar en una nueva instancia.

El ofrecimiento presentado por el Ejecutivo contempla una combinación de incrementos sobre el valor índice y mejoras en distintos componentes del salario docente. La propuesta incluye:

Cuatro puntos para todos los cargos del nomenclador docente desde julio.

Un aumento del 5% en el concepto Nueva Conectividad San Juan durante julio y otro 5% adicional en septiembre.

Un incremento del 3% en el valor índice desde agosto, calculado sobre el valor índice de junio.

Otro aumento del 3% en octubre, tomando como base el valor índice de agosto.

La suba del código E60 de 50 a 55 puntos desde septiembre.

Mejoras en los radios desfavorables desde octubre.

En este último punto, el Radio 4 pasaría del 95% al 100%; el Radio 5, del 115% al 120%; el Radio 6, del 135% al 140%; y el Radio 7, del 155% al 160%.

La oferta representa una mejora respecto del planteo inicial realizado por el Gobierno, que contemplaba un incremento total del 4% sobre el valor índice para el segundo semestre. Tras las negociaciones, ese porcentaje se elevó al 6% y también se incorporaron modificaciones en otros conceptos del salario.

No obstante, los sindicatos sostienen que algunos de sus principales reclamos aún no fueron contemplados. Entre ellos, habían solicitado un aumento del 22% en el adicional por conectividad y una mejora de diez puntos para el código E60.

Desde el Ejecutivo provincial insisten en que la propuesta fue elaborada teniendo en cuenta el contexto financiero actual y la disminución de los recursos provinciales. En los últimos días, el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, aseguró que San Juan fue una de las provincias que más incrementó los salarios docentes durante el primer semestre y sostuvo que el objetivo es continuar mejorando los ingresos dentro de las posibilidades presupuestarias.

La reunión de este lunes será determinante para conocer si las partes logran acercar posiciones y avanzar hacia un acuerdo o si la discusión salarial continuará con una nueva convocatoria en las próximas semanas.