Paritaria docente: cuál fue el ofrecimiento del Gobierno

Karina Navarro, secretaria general de UDA, explicó que la propuesta consistió en “un 5% para agosto sobre el valor índice del mes anterior, 5% en septiembre sobre el valor índice del mes de agosto y la asignación de 10 puntos en el nomenclador docente aplicado: cinco puntos para el mes de agosto, cinco puntos para el mes de septiembre”. Sin embargo, aclaró que “no hay acuerdo y se consultará a las bases para decidir”.

Representantes de los tres gremios principales, UDAP, UDA y AMET, llegaron a las oficinas de Educación a las 14:00 con la intención de mantener las negociaciones salariales mensuales, como se viene haciendo desde febrero, en lugar de adoptar un modelo trimestral como sugirió el Gobierno. La oferta presentada por Hacienda no convenció a los representantes de los docentes, quienes no aceptaron la propuesta inicial. Posteriormente, los gremios presentaron sus propias propuestas, que no fueron aceptadas por los ministerios.