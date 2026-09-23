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Odontología ya tiene proyecto aprobado y apunta a comenzar en 2028

La UCCuyo aprobó la creación de Odontología y firmó un convenio con Salud para las prácticas. Ahora deberá atravesar la evaluación de Coneau antes de definir el ingreso de los primeros alumnos.

La Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo) dio un paso importante para sumar Odontología a su oferta académica en San Juan. El proyecto ya fue aprobado por el Consejo Superior de la institución y este miércoles se formalizó un convenio con el Gobierno provincial para que los futuros estudiantes puedan realizar sus prácticas en distintos espacios del sistema público de salud.

La carrera todavía debe atravesar una instancia clave. La universidad presentará el proyecto ante la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau), cuyo proceso comenzará con la convocatoria prevista para el 30 de octubre. De esa evaluación dependerán la acreditación de la carrera, la validez nacional y el reconocimiento oficial del título.

La rectora de la UCCuyo, María Laura Simonassi, explicó que la expectativa es completar las distintas etapas durante 2027 para poder proyectar el comienzo de la carrera entre fines de ese año y principios de 2028.

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Entre 30 y 40 alumnos y una carrera de cuatro años

El proyecto contempla inicialmente un cupo de entre 30 y 40 estudiantes, aunque ese número todavía no es definitivo y podría modificarse de acuerdo con las observaciones que surjan durante la evaluación de Coneau.

El plan de estudios aprobado por la universidad plantea una duración inicial de cuatro años, aunque también podría sufrir modificaciones durante el proceso de acreditación.

Por el momento, no hay inscripciones abiertas ni una fecha definitiva para el inicio. La universidad deberá completar primero las instancias administrativas y académicas correspondientes.

Dónde harán las prácticas los futuros odontólogos

Uno de los principales puntos del convenio firmado este miércoles es la articulación con el sistema público de salud.

Los estudiantes podrán realizar prácticas clínicas y profesionalizantes en distintos efectores, entre ellos el Hospital Marcial Quiroga, CAPS, el Programa Provincial de Salud Bucodental, servicios de odontopediatría, escuelas y hospitales cabecera del interior.

La formación también contempla atención de urgencias, prevención y promoción de la salud bucal, relevamientos epidemiológicos y rotaciones rurales, además de la práctica final obligatoria. De esta manera, la nueva carrera busca combinar la formación académica con el contacto directo con distintas realidades del sistema sanitario provincial.

El acuerdo fue firmado entre el Ministerio de Salud y la Facultad de Ciencias Médicas de la UCCuyo, con la participación de autoridades provinciales y universitarias. El objetivo es que, si el proyecto obtiene las aprobaciones nacionales necesarias, San Juan tenga una nueva alternativa para estudiar Odontología sin tener que trasladarse a otra provincia.

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