Orrego y Barassi, juntos y distendidos frente a las cámaras

El gobernador Marcelo Orrego y Darío Barassi, reconocido conductor y actor sanjuanino, estuvieron juntos en una relajada entrevista en la transmisión oficial de la FNS.

Marcelo Orrego sorprendió a Darío Barassi en la transmisión oficial de la Fiesta Nacional del Sol y se sumó a una entrevista distendida y relajada. El gobernador y el reconocido actor sanjuanino compartieron un divertido momento con Marisa Gil, conductora del Noticiero de Canal 8, y el Conejo Márquez, conductor de Encendidos por Canal 8.

Orrego aprovechó el momento para confirmar la apertura de la feria de la Fiesta Nacional del Sol para la tarde del domingo y hacer un repaso de las últimas decisiones que se tomaron en la provincia.

Barassi también mostró su emoción tras recorrer esta semana la provincia y recordar grandes momentos de su infancia.

