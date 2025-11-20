Marcelo Orrego sorprendió a Darío Barassi en la transmisión oficial de la Fiesta Nacional del Sol y se sumó a una entrevista distendida y relajada. El gobernador y el reconocido actor sanjuanino compartieron un divertido momento con Marisa Gil, conductora del Noticiero de Canal 8, y el Conejo Márquez, conductor de Encendidos por Canal 8.
Orrego y Barassi, juntos y distendidos frente a las cámaras
